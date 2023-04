18 maja pojawi się zawierająca pięć utworów EP-ka "Phantomime". Wydawnictwo zawiera brawurowe covery z repertuaru Television ("See No Evil"), Genesis ("Jesus He Knows Me"), The Stranglers ("Hanging Around"), Iron Maiden ("Phantom Of The Opera") i Tiny Turner ("We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" z filmu "Mad Max pod Kopułą Gromu").



"Pragniemy poinformować, że piękno dla jednej osoby jest bluźnierstwem dla innej..." - tak muzycy szwedzkiej grupy Ghost zapowiedzieli premierę budzącego kontrowersje teledysku "Jesus He Knows Me".

Reżyserią klipu zajął się Alex Ross Perry, który ma w dorobku teledyski dla takich wykonawców, jak m.in. Sleigh Bells, Soccer Mommy czy Pavement. Z Ghost pracował wcześniej przy "Metal Myths" z 2022 r.

Covery nie są zaskoczeniem dla fanów Ghost - Szwedzi przerabiali wcześniej utwory m.in. The Beatles, ABBA, Depeche Mode, Metallica, Eurythmics czy Pet Shop Boys.



W oryginalnej wersji Genesis w teledysku "Jesus He Knows Me" z 1992 r. Phil Collins wcielił się w rolę telewizyjnego kaznodziei. W wersji Ghost możemy zobaczyć fikcyjnego ojca Jima DeFroque, który oddaje się seksualno-narkotykowym orgiom.

Ghost gwiazdą Mystic Festival 2023 w Gdańsku

Ghost (w latach 2013-2015 z powodów prawnych znany w USA też jako Ghost B.C.) to jeden z największych fenomenów ostatnich lat na rockowo-metalowej scenie, grupa, w której twórczości okultystyczny powab i teatralność heavy metalu spod znaku Kinga Diamonda splata się z wrodzonym u Szwedów melodyjnym polotem na wzór Abby.

Na czele formacji stoi Tobias Forge posługujący się pseudonimem Papa Emeritus (obecnie to piąte wcielenie "antypapieża"). Na potrzeby poprzedniej płyty "Prequelle" (2018) wokalista wcielił się w bohatera o pseudonimie Cardinal Copia. W marcu 2020 r. na ostatnim koncercie trasy "A Pale Tour Named Death" Copia otrzymał tytuł Papa Emeritus IV. Wokaliście na scenie towarzyszą zachowujący anonimowość muzycy zwani Nameless Ghouls.

Szwedzka grupa działa od 2006 r. Od debiutanckiej płyty "Opus Eponymous" po najnowszą, póki co, "Impera" (z marca 2022 r.) dostarcza mrocznych przebojów, zmuszając do makabrycznego tańca. Ghost pojawił się, by przywrócić hard rock i heavy metal największym scenom.

W dorobku zespół ma występy u boku m.in. grup Metallica, Iron Maiden, Slayer, Guns N' Roses, Alice In Chains, Volbeat, Deftones, Paradise Lost, Mastodon i Opeth. Za utwór "Cirice" w 2016 r. zdobył nagrodę Grammy.

Ghost będzie jednym z headlinerów tegorocznej edycji Mystic Festival w Gdańsku (7-10 czerwca) - pozostałymi są francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man, Lord Of The Lost, The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow, Grave, Antimatter, Dismember , Wolfheart , Defleshed , Mord'A'Stigmata , Electric Wizard .



Organizatorzy ujawnili też podział na poszczególne dni imprezy. Całość rozpocznie się 7 czerwca od Warm Up Day, podczas którego zagrają m.in. Phil Campbell and the Bastard Sons ( Motörhead set) i Godflesh .