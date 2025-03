Zacznijmy jednak od plusów. Otwierający krążek utwór "kyoto" z Zalią , choć to duet mocno nieoczywisty, zachwycił mnie. Refreny, które śpiewają w dwugłosie, potrafią oczarować. Podobnie mam z "figlami" , na feacie z genialnym Vito Bambino . Mimo tego, że utwór kipi brzmieniami rodem z Bitaminy, Kuban dobrze odnalazł się ze swoimi zwrotkami. I muszę przyznać, że "kyoto" i "figle" to najlepsze utwory z całego "FUGAZI" - oby więcej tego typu tracków na kolejnych wydawnictwach.

Oprócz Zalii i Vito, dostajemy kilka gościnek, które nie zapadają w pamięć. Gibbs , Mrozu i Natalia Szroeder nie pokazali pełni swoich możliwości. Może takie było założenie, by "nie wychylać się przed szereg", ale wyszło naprawdę nijako. Do tego kilka tracków jak "nad ranem" , które swoją stylistyką bardziej pasują do klubowej Young Leosi, niż popu.

Coraz częściej w utworach raperów zauważalne jest zamiłowanie do samplowania starszych przebojów. Wystarczy tutaj wspomnieć o "Może to coś zmieni" Taco Hemingway'a czy "Kiedyś Cię Znajdę" od Otsochodzi. Kuban również się na to decyduje, czego owocami są "budzi mnie wiatr" z Edytą Bartosiewicz i zamykające cały krążek "chcę ci powiedzieć" z Korą. Jednak ani jednego, ani drugiego utworu nie jestem fanem. W obydwóch przypadkach dostajemy śpiewane refreny, przy których zwrotki Kubana wypadają po prostu blado. "Budzi mnie wiatr" jeszcze jakoś się broni, choć totalnie nie pasuje do "popowej" konwencji tej płyty. Brakuje mi czegoś wow, ciekawego podejścia do tematu, jak chociażby u wspomnianego wcześniej Fifiego.