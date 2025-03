"Z cudownych wiadomości - przygotowaliśmy aż 16 piosenek. Mógłbym to podzielić na pół, ale jak mawiają górale - 'na pół to się d..a dzieli..." - napisał Sławomir .

Z okazji 42. urodzin wokalisty do sieci trafił teledysk do piosenki "Helena" .

"Niech to będzie piękny dzień i piękna wiosna" - dodała Magdalena "Kajra" Kajrowicz , która od samego początku wspiera go na scenie i studiu.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.