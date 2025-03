Alexandra Stan to jedna z niewielu rumuńskich artystek, którym udało się przedrzeć na światowy rynek muzyczny. Piosenkarka 15 lat temu zawojowała lokalną sceną dance-popową z pomocą jednej piosenki - "Mr. Saxobeat" . Jak wyglądała jej droga na szczyt?

Po latach Alexandra Stan wyznała, że jej pierwszy kontrakt z wytwórnią został sporządzony w taki sposób, że ograniczał jej prawa. Prodan i Nemirschi mieli dzięki niemu szeroką kontrolę nad życiem i twórczością młodej gwiazdy. W wywiadzie z 2021 r. piosenkarka potwierdziła, że jej wyrzuty w tej sprawie często doprowadzały do napiętej atmosfery między nią a producentami.

Niedługo później artystka połączyła swoje siły z innymi piosenkarkami dance-popu (z Antonią , Inną oraz Lori ). Gwiazdy stworzyły wspólnie supergrupę G Girls , a singlem "Call the Police" ponownie zaznaczyły swoją obecność na światowej scenie. Piosenka cieszyła się sporą popularnością szczególnie w Polsce - ze wszystkich krajów Europy to u nas odniosła największy sukces.

W kolejnych latach rumuńska gwiazda próbowała swoich sił w nieco innych branżach. Nagrała ścieżkę dźwiękową do jednego z japońskich filmów, a także wystąpiła w kilku telewizyjnych programach rozrywkowych. Na rynku ukazały się jeszcze trzy albumy Alexandry Stan - "Mami", "Rainbows" i pierwszy w pełni rumuński krążek "Energia Ta" . Nic nie przyniosło artystce jednak tak wielkiej sławy, jak przebój "Mr. Saxobeat" sprzed lat.

Co robi dziś Alexandra Stan? Rumuńska gwiazda dance-popu powraca do korzeni

Po dziś dzień "Mr. Saxobeat" pozostaje najczęściej odtwarzanym utworem rumuńskiego artysty na platformie Spotify. Piosenka osiągnęła wynik przekraczający 680 milionów streamów. Alexandra Stan wraca więc do korzeni i właśnie wydała piosenkę, nawiązującą do stylu, który przyniósł jej międzynarodową sławę. "Wanna Dance" to energetyczny utwór, opowiadający o odnajdywaniu wewnętrznej siły poprzez taniec.