Na Eurowizji zaliczyli kompromitację! Lord Of The Lost powraca do Polski [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W wielkim finale Eurowizji w Liverpoolu grupa Lord Of The Lost zaliczyła rozczarowujący wynik, zajmując ostatnie miejsce, choć bukmacherzy dawali jej miejsce nieco poniżej środka stawki uczestników. Rockowo-metalowa formacja nie zamierza jednak składać broni i w ramach promocji albumu "Blood & Glitter" w kwietniu 2024 r. powróci do Polski na kolejne dwa koncerty.

Chris "Lord" Harms stoi na czele grupy Lord Of The Lost /Aaron Chown/PA Images /Getty Images