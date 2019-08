Metallica przed koncertem w Warszawie: Czy dach będzie otwarty? [PROGRAM]

W środę (21 sierpnia) na PGE Narodowym w Warszawie zagra zespół Metallica. Co usłyszą polscy fani?

Robert Trujillo i Kirk Hammett (Metallica) w akcji /Per Ole Hagen/Redferns /Getty Images

Przypomnijmy, że europejska część trasy koncertowej "Worldwired Tour 2019" potrwa do listopada. W jej ramach Metallica w środę 21 sierpnia zagra na PGE Narodowym w Warszawie.

Wideo Metallica: Nie możemy dogodzić każdemu (Associated Press/x-news)

W stolicy Metallikę poprzedzać będą Szwedzi z Ghost oraz norweska Bokassa.

W niedzielę (18 sierpnia) amerykańska legenda thrash metalu wystąpiła dla ok. 70 tys. widzów w Pradze. Do stolicy Czech wybrało się sporo fanów z naszego kraju.

Metallica zaprezentowała m.in. cztery utwory z ostatniej płyty "Hardwired... to Self-Destruct": "Hardwired", "Here Comes Revenge", "Moth Into Flame" i "Spit Out the Bone" (jeden z bisów).

Nie zabrakło też klasyków "The Unforgiven", "Ride the Lightning", "Sad but True", "One", "Master of Puppets", "For Whom the Bell Tolls", "Creeping Death", "Seek & Destroy", "Nothing Else Matters" i "Enter Sandman".

Fani czekają na solowe popisy gitarzysty Kirka Hammetta i basisty Roberta Trujillo (pod hasłem "Kirk & Rob's Doodle") - w Pradze muzycy zaprezentowali fragment przeboju "Jożin z Bażin"). Podczas ostatniego koncertu w Polsce (28 kwietnia 2018 w Tauron Arenie Kraków) mogliśmy usłyszeć "Wehikuł czasu" grupy Dżem.



Szczegółowa rozpiska koncertu grupy Metallica w Warszawie:



15.00 - Otwarcie bramy nr 4 dla gości odbierających specjalne pakiety VIP (organizowane przez CID Entertainment)

16.30 - Otwarcie pozostałych bram dla gości

17.45 - Bokassa

18.45 - Ghost

20.15 - Metallica.

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Operator stadionu informuje, że podczas koncertu dach PGE Narodowego pozostanie otwarty. "Uczestnicy koncertu mogą wnosić na teren wydarzenia peleryny przeciwdeszczowe, jak i małe, składane parasolki (wnoszenie długich parasoli jest zabronione)" - czytamy.