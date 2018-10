Mark Knopfler powraca do Polski: Dwa koncerty w 2019 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W połowie lipca 2019 r. na dwóch koncertach w Polsce wystąpi Mark Knopfler, który promować będzie nadchodzący album "Down The Road Wherever".

Jak już informowaliśmy, "Down The Road Wherever" ukaże się 16 listopada. Na dziewiąty solowy album Marka Knopflera trafi 14 premierowych utworów.

Trasa rozpocznie się w kwietniu w Barcelonie i będzie kontynuowana przez całą Europę, gdzie ostatnim koncertem w tej części trasy będzie show w Weronie w lipcu. W sierpniu i wrześniu trasa odwiedzi Stany Zjednoczone.

Polskie koncerty odbędą się 10 lipca 2019 roku w Tauron Arenie Kraków, a drugi 11 lipca 2019 roku w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).

Bilety w cenie od 150 zł dostępne będą w ogólnej sprzedaży od poniedziałku, 5 listopada od 10.00 na LiveNation.pl.

"Moje piosenki są stworzone do wykonywania na żywo. Kocham cały proces pisania ich samemu i nagrywania ich potem wraz z zespołem, ale ostatecznie najlepszą częścią jest wykonywanie ich na żywo dla publiczności. Lubię całe to zamieszanie - podróżowanie z miasta do miasta i interakcje z tą grupą muzyków - to totalna przyjemność. Naprawdę bardzo na to czekam" - podkreśla Mark Knopfler.



Na trasie wspierać go będzie rozbudowany dziesięcioosobowy zespół, z którym w większości pracuje już od ponad dwóch dekad: Guy Fletcher (klawisze), Richard Bennett (gitara), Jim Cox (fortepian), Mike McGoldrick (gwizdek i flet), John McCusker (skrzypce i cytra), Glenn Worf (bas), Danny Cummings (perkusja) i Ian Thomas (bębny). Nowymi członkami zespołu będą: Graeme Blebins (saksofon) i Tom Walsh (trąbka).



Za produkcję "Down The Road Wherever" odpowiadają Knopfler oraz grający na klawiszach Guy Fletcher, który towarzyszy mu od 1984 r. Nagrania odbyły się w British Grove Studios w Londynie.

Autorem wszystkich kompozycji jest Mark Knopfler. W "Just A Boy Away From Home" słychać fragmenty słynnego piłkarskiego hymnu drużyny FC Liverpool "You'll Never Walk Alone".

