Malta Festival odsłania karty. Kto wystąpi na festiwalu w Poznaniu?

Przyszłoroczny Malta Festival kontynuuje linię programową opartą na wrażliwości społecznej i otwartości. Hasło "Za miłość" ma definiować charakter wydarzenia - nie tylko artystycznie, lecz także jako sposób bycia razem w przestrzeni publicznej.

"Festiwal Malta to przestrzeń, w której co roku na nowo przypominamy sobie, że kultura buduje wspólnotę. Tegoroczna edycja pod hasłem 'Za miłość' będzie celebracją bliskości, obecności i spotkań ponad podziałami. Chcemy wspólnie rozpocząć lato w atmosferze radości, czułości i odważnej sztuki. Muzyka odgrywa w tym szczególną rolę, bo w naturalny sposób zbliża ludzi i wzmacnia poczucie bycia razem" - mówi mecenaska festiwalu.

Scena Muzyczna Malty w tym roku ponownie zostanie zaprezentowana jako autonomiczny blok festiwalowy - cztery intensywne wieczory na Międzynarodowych Targach Poznańskich (25-28 czerwca 2026), które wykażą się artystyczną różnorodnością. Każdego dnia wystąpią trzy projekty, choć na razie ujawniono tylko kluczowych wykonawców.

Benjamin Clementine - poetycki początek

To właśnie Benjamin Clementine otworzy muzyczną część festiwalu. Artysta, którego kariera przyspieszyła po nagrodzeniu go Mercury Prize za album "At Least For Now", łączy w swoich występach poetycką dramaturgię z głęboką emocjonalnością.

W ostatnich latach Clementine pojawiał się rzadziej, pracując m.in. nad projektami filmowymi ("Dune") i teatralnymi, co tylko wzmaga apetyt na jego występ. Malta będzie jednym z nielicznych miejsc, gdzie w 2026 roku będzie można go zobaczyć na żywo.

Beirut - powrót kultowego projektu i jubileusz w tle

Dwa dni po inauguracji, 27 czerwca, na scenie pojawi się Beirut - zespół, który od debiutu "Gulag Orkestar" zrewolucjonizował brzmienie indie-folku, m.in. dzięki odważnemu łączeniu instrumentów dętych, akordeonu i elementów muzyki świata. Malta przez lata czekała na ten powrót; ostatni raz projekt Zacha Condona gościł tu blisko dwie dekady temu.

Powrót zbiega się z 20-leciem działalności Beirut, które artysta podkreślił albumem "A Study of Losses". Koncert w Poznaniu ma szansę stać się jednym z ważniejszych momentów tegorocznej edycji.

Two Door Cinema Club na finał - indie-rockowa eksplozja energii

Z kolei finał Sceny Muzycznej, 28 czerwca, należy do Two Door Cinema Club - zespołu, który przez ostatnie 15 lat stał się ikoną indie-rocka. Ich debiutancki krążek "Tourist History" w 2026 roku oficjalnie wejdzie w "dorosłość", a singlowe hity takie jak "What You Know" czy "Undercover Martyn" wciąż rozpalają publiczność na największych festiwalach Europy.

Koncert w Poznaniu będzie okazją, by usłyszeć zarówno klasyki, jak i późniejsze eksperymenty zespołu.

Kolejne ogłoszenia Malta Festival

Organizatorzy zapowiadają dalsze ogłoszenia - w tym najważniejszą gwiazdę piątkowego wieczoru. Bilety dzienne, dwudniowe oraz czterodniowe karnety są dostępne na eBilet.pl i ToBilet.pl.

W poprzednich latach na poznańskich scenach pojawiali się m.in. Damon Albarn, ANOHNI and the Johnsons, Róisín Murphy czy Charlotte Gainsbourg. Festiwal od lat prezentuje twórczość najważniejszych europejskich grup performatywnych, takich jak Needcompany, Gisèle Vienne czy Romeo Castellucci.

Sebastian Karpiel-Bułecka o magii świąt Bożego Narodzenia. "Prezenty nie są dla nas najważniejsze" Newseria Lifestyle/informacja prasowa