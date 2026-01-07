Wraz z końcem 2025 r. Machine Gun Kelly wyruszył w wyczekiwaną, światową trasę koncertową "The Lost Americana Tour", organizowaną przez Live Nation. Tournee promuje jego siódmy album studyjny - "lost americana". Jednym z przystanków będzie Polska! Artysta powraca do naszego kraju po kilku latach nieobecności (ostatni raz zagrał w ramach Open'er Festivalu w 2023 r.) i tym razem pokaże na co go stać w warunkach arenowych. Już 20 lutego 2026 r. wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie.

Bilety na wydarzenie wciąż są w sprzedaży. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony livenation.pl. Podczas trasy dostępne są zarówno wejściówki standardowe, jak i różnorodne pakiety VIP. Obejmują one m.in. bilety premium, zaproszenie do przedkoncertowego Lost Americana VIP Lounge, specjalne gadżety i wiele więcej. Szczegóły opisane są na stronie vipnation.com.

mgk wystąpi w Polsce! "The Lost Americana Tour" to największa trasa w jego dotychczasowej karierze

"The Lost Americana" jest największą trasą w karierze mgk i obejmuje ogromne areny, amfiteatry oraz festiwale na terenie całej Europy, Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Muzyk podjął się zorganizowania spektakularnego tournee niedługo po rekordowej trasie "Mainstream Sellout Tour", podczas której zagrał m.in. rekordowy show stadionowy w rodzinnym Cleveland.

Na trasie podczas wybranych koncertów widzowie zobaczą także gości specjalnych. Wśród nich znajdą się Whiz Khalifa, honestav, Beauty School Dropout, DE'WAYNE, Mod Sun oraz Emo Night. Koncert w Polsce uświetni wschodząca gwiazda alt-popu Julia Wolf, z którą mgk kilka miesięcy temu nagrał duet "Iris", będący coverem słynnego utworu Goo Goo Dolls.

Kim jest Machine Gun Kelly?

Machine Gun Kelly to jeden z najbardziej dynamicznych artystów scenicznych. W swojej twórczości łączy rap, rock i elementy alt-popu. Jego koncerty stały się jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych na świecie dzięki wyjątkowej energii i charyzmie muzyka. Z ponad 20,6 miliardami streamów i milionami sprzedanych albumów na całym świecie, mgk konsekwentnie przesuwa granice jako artysta wymykający się gatunkowym schematom.

Album "lost americana" jest bardzo osobistym materiałem dla mgk

Trasa, z którą mgk zawita także do Polski, promuje album "lost americana". Nad krążkiem pracowało wielu uzdolnionych producentów i artystów takich jak: SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child i Travis Barker. Gwiazdor zaznaczał w wywiadach, że nowym materiałem oddaje hołd osobom wykraczającym poza normy społeczne, preferującym eksplorowanie własnych ścieżek. Jest to także wyjątkowo personalny materiał dla samego autora. Eksploruje on bowiem swoją przeszłość oraz opowiada o skomplikowanej relacji z aktorką Megan Fox, z którą doczekał się dziecka.

