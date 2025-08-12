Machine Gun Kelly otwiera się przed fanami. "To będzie ostatni raz"
Machine Gun Kelly Powrócił z wyczekiwanym przez fanów krążkiem "lost americana". W jaką przygodę tym razem artysta zabrał fanów?
Machine Gun Kelly na przestrzeni lat zaskarbił sobie rzeszę fanek. Jego początki sięgają roku 2011, gdy podpisał kontrakt z wytwórniami Interscope oraz Bad Boy Records. Jego pierwsze muzyczne przygody obracały się mocno wokół muzyki rapowej, jednak z czasem muzyk zaczął eksperymentować z pop punkiem i pop rockiem. Krążki takie jak "Tickets To My Downfall" czy "mainstream sellout" były przyjęte przez fanów z ogromnym entuzjazmem. Jego najnowsze wydawnictwo "lost americana" jest kolejnym krokiem w rozwoju tego brzmienia. Nad nową płytą pracowali artyści tacy jak SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child i Travis Barker.
Machine Gun Kelly z ważnym przesłaniem dla fanów
Najnowsze wydawnictwo jest swego rodzaju hołdem dla osób, które nie wpisują się w sztywne ramy społeczeństwa i preferują iść przez życie własnymi ścieżkami. Sam MGK tekstami sięga w swoją przeszłość i na własnych zasadach kształtuje przyszłość.
Tuż przed premierą "lost americana" gwiazdor pojawił się w programie "The Tonight Show With Jimmy Fallon", gdzie zaprezentował dwa nowe single "outlaw overture" i "vampire diaries". Występował również w wielu innych programach, promując album oraz ruszył z wyjątkową inicjatywą dla oddanych fanów. Pierwsze 200 osób, które zamówiły w przedsprzedaży w Sunrise Records w Ontario najnowszy krążek muzyka, miało okazję osobiście się z nim spotkać! W połowie listopada artysta będzie także częścią 30. rocznicy Vans Warped Tour.
MGK zwrócił się do Megan Fox
Jak zostało już wspominane, MGK na "lost americana" porusza wiele personalnych kwestii. Muzyk w podcaście "The New York Times' Popcast" zdradził, że utwór "treading water" opowiada o odwyku, który przeszedł w 2024 roku. Piosenka porusza bardzo personalne kwestie, pokazując, co działo się w życiu prywatnym muzyka. Niektóre wersy utworu nawiązują również do skomplikowanej relacji z Megan Fox, z którą gwiazdor doczekał się dziecka.
"This'll be the last time you hear me say sorry/That'll be the last tear you waste on me crying/I broke this home" (tłum. "To będzie ostatni raz, kiedy usłyszysz ode mnie słowo przepraszam/To będzie ostatnia łza, którą na mnie wylewasz/Zniszczyłem ten dom") - śpiewa w "treading water"
Jak sam przyznał w podcaście, muzyka "mówi lepiej, niż ja byłbym w stanie to wyrazić". Mimo wszystko muzyk odniósł się do całej sytuacji: "Spędziłem Boże Narodzenie i Nowy Rok - cały grudzień i późny listopad - w ośrodku rehabilitacyjnym. Wyszedłem, a świat bardzo głośny mówił na mój temat i o moich sprawach osobistych. Ironią jest to, że ani ja, ani Megan nic nie powiedzieliśmy. Nadal, po dziś dzień, mogłoby nie być żadnej dramy i nikt nigdy by się nie dowiedział, bo żadne z nas nie powiedziało ani słowa. To wszystko to tylko spekulacje i rzeczy, które wydarzyły się poza naszą kontrolą".
Tracklista Machine Gun Kelly "lost americana
- outlaw overture
- cliché
- dont wait run fast
- goddamn
- vampire diaries
- miss sunshine
- sweet coraline
- indigo
- starman
- tell me whats up
- can't stay here
- treading water
- orpheus