Machine Gun Kelly na przestrzeni lat zaskarbił sobie rzeszę fanek. Jego początki sięgają roku 2011, gdy podpisał kontrakt z wytwórniami Interscope oraz Bad Boy Records. Jego pierwsze muzyczne przygody obracały się mocno wokół muzyki rapowej, jednak z czasem muzyk zaczął eksperymentować z pop punkiem i pop rockiem. Krążki takie jak "Tickets To My Downfall" czy "mainstream sellout" były przyjęte przez fanów z ogromnym entuzjazmem. Jego najnowsze wydawnictwo "lost americana" jest kolejnym krokiem w rozwoju tego brzmienia. Nad nową płytą pracowali artyści tacy jak SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child i Travis Barker.

Machine Gun Kelly z ważnym przesłaniem dla fanów

Najnowsze wydawnictwo jest swego rodzaju hołdem dla osób, które nie wpisują się w sztywne ramy społeczeństwa i preferują iść przez życie własnymi ścieżkami. Sam MGK tekstami sięga w swoją przeszłość i na własnych zasadach kształtuje przyszłość.

Tuż przed premierą "lost americana" gwiazdor pojawił się w programie "The Tonight Show With Jimmy Fallon", gdzie zaprezentował dwa nowe single "outlaw overture" i "vampire diaries". Występował również w wielu innych programach, promując album oraz ruszył z wyjątkową inicjatywą dla oddanych fanów. Pierwsze 200 osób, które zamówiły w przedsprzedaży w Sunrise Records w Ontario najnowszy krążek muzyka, miało okazję osobiście się z nim spotkać! W połowie listopada artysta będzie także częścią 30. rocznicy Vans Warped Tour.

MGK zwrócił się do Megan Fox

Jak zostało już wspominane, MGK na "lost americana" porusza wiele personalnych kwestii. Muzyk w podcaście "The New York Times' Popcast" zdradził, że utwór "treading water" opowiada o odwyku, który przeszedł w 2024 roku. Piosenka porusza bardzo personalne kwestie, pokazując, co działo się w życiu prywatnym muzyka. Niektóre wersy utworu nawiązują również do skomplikowanej relacji z Megan Fox, z którą gwiazdor doczekał się dziecka.

"This'll be the last time you hear me say sorry/That'll be the last tear you waste on me crying/I broke this home" (tłum. "To będzie ostatni raz, kiedy usłyszysz ode mnie słowo przepraszam/To będzie ostatnia łza, którą na mnie wylewasz/Zniszczyłem ten dom") - śpiewa w "treading water"

Jak sam przyznał w podcaście, muzyka "mówi lepiej, niż ja byłbym w stanie to wyrazić". Mimo wszystko muzyk odniósł się do całej sytuacji: "Spędziłem Boże Narodzenie i Nowy Rok - cały grudzień i późny listopad - w ośrodku rehabilitacyjnym. Wyszedłem, a świat bardzo głośny mówił na mój temat i o moich sprawach osobistych. Ironią jest to, że ani ja, ani Megan nic nie powiedzieliśmy. Nadal, po dziś dzień, mogłoby nie być żadnej dramy i nikt nigdy by się nie dowiedział, bo żadne z nas nie powiedziało ani słowa. To wszystko to tylko spekulacje i rzeczy, które wydarzyły się poza naszą kontrolą".

Tracklista Machine Gun Kelly "lost americana

outlaw overture cliché dont wait run fast goddamn vampire diaries miss sunshine sweet coraline indigo starman tell me whats up can't stay here treading water orpheus

