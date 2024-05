Sprawdzamy, na czyje koncerty warto się wybrać.

Paloma Faith

31 maja, Klub Stodoła w Warszawie

Zaraz po urlopie macierzyńskim Paloma Faith powróciła z nową płytą "The Glorification of Sadness", którą zadedykowała kobietom. Dotychczas pracowała z innymi ciekawymi artystami, m.in. Sigmą czy Teddy Swimsem. Piosenkarka porusza się po popie, jazzie i R&B, więc miłośnicy tych gatunków będą mogli odpłynąć w inną rzeczywistość podczas koncertu.

Sting

6 czerwca, Ergo Arena w Gdańsku; 7 czerwca, Atlas Arena w Łodzi

Tego artysty nie trzeba nikomu przedstawiać. Niegdyś lider The Police, po rozpadzie zespołu podbił świat solowo. Fani cenią sobie jego spokój i kojący głos. W czerwcu Sting zaprezentuje nam koncert na najwyższym poziomie. Piosenkarz ma za sobą premierowy koncert w Niemczech, dlatego sprawdziliśmy, czego możemy spodziewać się w Polsce.

Zapowiada się, że usłyszymy przeboje, takie jak “Every Breath You Take", “Messege in a Bottle", czy “Walking on the moon". Z pewnością jest to występ, który połączy wiele pokoleń.

Metallica

5 i 7 lipca, PGE Narodowy w Warszawie

Ten zespół to legenda muzyki. Już w momencie swojego debiutu szybko stała się głównym przedstawicielem heavy i trash metalu. Zachwycają studyjnie, ale to właśnie na koncertach tworzą niesamowite widowisko. Metallica na czele z Jamesem Hetfieldem prezentuje się w genialnej formie niezmiennie od wielu dekad.

Tym razem grupę usłyszymy w stolicy na dwóch koncertach 5 i 7 lipca. Jako support wystąpią: Architects, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Lenny Kravitz

21 lipca, TAURON Arena; 23 lipca, Atlas Arena w Łodzi

Niedawno skończył 60 lat, a dalej onieśmiela swoją osobowością i stylem. Posiada jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na świecie. Na trasie koncertowej pojawi się w ramach promocji płyty “Blue Electric Light", który otwiera nowy etap życia artysty w związku z przekroczeniem kolejnego dziesięciolecia. Zdecydowanie warto usłyszeć na żywo porywający głos Lenny'ego Kravitza, któremu towarzyszą genialne riffy gitarowe.

"Jako nieustanna siła twórcza - muzyk, pisarz, producent, aktor, autor, projektant - nadal pozostaje światową, niezwykle kreatywną postacią w muzyce, sztuce i kulturze" - zapowiedzieli organizatorzy koncertu.

Justin Timberlake

26 i 27 lipca, TAURON Arena Kraków

Producent, tancerz, aktor i piosenkarz, którego nazwisko jest znane każdemu. Były główny wokalista zespołu *NSYNC, posiada na swoim koncie solowe albumy "Justified", "FutureSex/LoveSounds", "The 20/20 Experience", które przyniosły mu ogromny sukces. Od wielu lat prywatne życie wokalisty jest obserwowane przez media, jednak nie można mu odmówić fantastycznych występów, podczas których prezentuje swoje niesamowite umiejętności taneczne i wokalne.

Justin Timberlake do Europy przyjeżdża z trasą "The Forget Tomorrow World Tour" i rozpoczyna ją koncertami w Polsce.

Spotify

Kings of Leon

17 lipca, TAURON Arena Kraków

Od 25 lat na scenie, zagrali na największych festiwalach świata, m.in. Lollapaloozie, czy Glastonbury. W tym roku wydali swój dziewiąty album “Can We Please Have Fun". Zespół tworzy rodzina Followill, a dokładnie trzech braci Caleb, Jared, Nathan i kuzyn Matthew. Co ciekawe, nazwa grupy wzięła się od imienia dziadka rodzeństwa.

Ostatni raz widzieliśmy ich dwa lata temu we Wrocławiu, a teraz zagrają 17 lipca na krakowskiej TAURON Arenie. Jest to idealna okazja do zapoznania się z nowym materiałem Kings of Leon, a przy tym zaśpiewać niezapomniane "Use Somebody", "Sex on Fire", czy Beautiful War".

Orange Warsaw Festival

7-8 czerwca, Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie

Jak co roku na początku czerwca Tor Wyścigów Konnych Służewiec rozbrzmi na całą Warszawę. Organizatorzy zaskoczyli nas pierwszym ogłoszeniem, podczas którego poznaliśmy niemal cały lineup wydarzenia. Przy drugim rzucie wykonawców pojawił się cały skład.

Pierwszego dnia na Orange Stage zagrają The Prodigy, Yeat, Skepta, Ken Carson, Yungblud, zaś na scenie Warsaw - Kenya Grace, Tommy Cash, Mrozu, Kwiat Jabłoni i Dawid Tyszkowski.

Drugi dzień zapowiada się również interesująco. Usłyszymy: Nicki Minaj, Troye Sivan, Jungle. Omar Apollo. Natomiast na drugiej scenie pojawią się Jessie Ware, Libianca, Pro8bl3m, Kaśka Sochacka i Nita.

Co Jest Grane Festival

14-15 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Wydarzenie z całą plejadą największych polskich gwiazd muzyki alternatywnej. Organizatorzy zapraszają nas od 14 do 15 czerwca do stolicy, aby doświadczyć koncertowych wrażeń wśród piknikowej scenerii. Pojawią się również wyjątkowe niecodzienne projekty.

W piątek 14 czerwca zagrają Krzysztof Zalewski, Organek MTV Unplugged, The Dumplings, Margaret, Błażej Król, Kim Nowak, KAMP!, Kasia Lins, Julia Kamińska i TACET by Wojtek Urbański.

Następnego dnia na scenie pojawią się Daria Zawiałow, Natalia Przybysz, Karaś/Rogucki, Daria ze Śląska, Smolik//Kev Fox, Novika, Dziwna Wiosna, RAT KRU i A_GIM. Wtedy również usłyszymy występ kolektywu Women’s Voices, którego dyrektorką artystyczną jest Paulina Przybysz. W jego skład wchodzą: Anna Maria Jopek, Renata Przemyk, Ania Karwan, Justyna Święs, Ifi Ude, Daga Gregorowicz i Dana Vynnytska (DAGADANA).

Scena nad Rusałką

Czerwiec-sierpień, Poznań

Seria koncertów z udziałem polskich wykonawców, zarówno znanym już polskiej scenie muzycznej, jak i debiutantów. Lato pełne muzycznych emocji organizuje Scena nad Rusałką w Poznaniu. To inicjatywa, na którą warto zwrócić uwagę. Co ciekawe, wstęp na wszystkie występy jest darmowy.

W czerwcu usłyszymy koncerty, takich wykonawców jak Daria ze Śląska, KIWI, The Bullseyes, Żurkowski, Sad Smiles, The Cassino, Dildo Baggins, Cinemon, Guest Julka, Zagi. Natomiast w lipcu pojawią się: Matylda/Łukasiewicz, Coals, Chłodno, Hubert., noco, Ranko Ukulele, Wojtek Szumański.