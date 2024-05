25 maja 2024 r. w Niemczech rozpoczęła się europejska trasa koncertowa Stinga. Pierwszy z występów odbył się w Dreźnie. Był to tym samym pierwszy tegoroczny występ światowej gwiazdy. Fani uważnie śledzili nagrania i relacje z weekendowego show Stinga, aby przekonać się, jakie piosenki znajdą się na setliście.

Sting wyruszył w trasę, na której zagra swoje największe przeboje

Przed rozpoczęciem trasy koncertowej organizatorzy zapowiadali, że Sting, w towarzystwie zespołu rockowego, zagra największe przeboje, zarówno z repertuaru grupy The Police, jak i solowego. Kultowe numery miały zostać odświeżone i zaprezentowane w zupełnie nowy sposób. Zapowiadano, że nie będzie to typowa trasa z kategorii "The Best Of...", ani muzyczne pożegnanie przed emeryturą artysty, a raczej nostalgiczna podróż po wszelkich etapach jego kariery i rzucenie nowego światła na znany od lat repertuar.

Setlista Stinga zawiera wiele piosenek The Police

Podczas premierowego koncertu w Niemczech, Sting zaprezentował widowni aż 22 utwory. Wśród nich znalazło się 10 piosenek z repertuaru zespołu The Police. Artysta wykonał między innymi kultowe "Every Breath You Take", a także "Message in a Bottle", "Walking on the Moon", czy "Roxanne" ( sprawdź ).

Setlista zawierała także solowe utwory Stinga. Znane na całym świecie "Englishman in New York" ( zobacz ) oraz "Fields of Gold" wybrzmiały ze sceny w pełnej okazałości. Największą niespodzianką dla fanów okazał się wykon "When the Angels Fall" - piosenki, której Sting nie grał na żywo od 1992 r.

Setlista opublikowana w internecie, po koncercie w niemieckim Dreźnie, zachęciła wieloletnich fanów artysty do wybrania się na koncert. Ci, którzy pamiętają legendarne piosenki The Police sprzed lat, zachwycili się doborem utworów. Na koncercie także świetnie będą się bawić ci, którzy są fanami solowych dokonań i kompozycji Stinga. Artysta zadbał o to, aby na tej trasie każdy znalazł coś dla siebie.

Sting zagra aż dwa koncerty w Polsce

Sting już niedługo zagra aż dwa koncerty w Polsce. Były wokalista The Police wystąpi w Ergo Arenie, położonej na granicy Gdańska i Sopotu (6 czerwca) oraz na Atlas Arenie w Łodzi (7 czerwca). Na obydwa wydarzenia w sprzedaży zostały ostatnie sztuki biletów.