Metallica zrobiła to po raz pierwszy. Fani na koncercie oniemieli

Metallica nie zawiodła oczekiwań. Wśród szesnastu utworów zagranych na żywo, znalazł się po raz pierwszy podczas tej trasy wykonywany na żywo utwór "Of Wolf and Man" z ich słynnej czarnej płyty, zatytułowanej po prostu "Metallica".

"Inamorata" pierwszy zaraz zabrzmiała na żywo

Czarny album ten był zresztą bardzo mocno reprezentowany podczas koncertu. Fani mieli również okazję usłyszeć trzy utwory z najnowszego albumu zespołu, "72 Seasons", w tym "Lux Aeterna", "Shadows Follow" i "Too Far Gone?".

Reklama

Co najważniejsze, drugi koncert w Monachium przyniósł kolejną niespodziankę - pierwsze wykonanie na żywo utworu "Inamorata" z "72 Seasons".



Sprawdź wszystkie teksty z płyty "72 Seasons" w serwisie Tekściory.pl!

Zdjęcie Metallica w Monachium / Mark Wieland / Getty Images

Metallica - kiedy koncert w Polsce?

Metallica już niedługo zawita do Polski, z koncertami zaplanowanymi na 5 i 7 lipca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszego dnia zespół wspierać będą Architects i Mammoth WVH, a podczas drugiego koncertu u boku Jamesa Hetfielda i spółki wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Zdjęcie Metallica w Monachium / Mark Wieland / Getty Images

"Metallica Warsaw Takeover" - co będzie można zobaczyć? i usłyszeć?

W ramach "Metallica Warsaw Takeover", fani w Polsce będą mieli szansę na głębsze zrozumienie fenomenu zespołu. W Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego można będzie obejrzeć trzy filmy związane z Metalliką, wziąć udział w spotkaniu z ich fotografem Rossem Halfinem, a także cieszyć się koncertem tribute bandów.

Zdjęcie Metallica w Monachium / Mark Wieland / Getty Images