Koncert "Save Ukraine - #StopWar" będzie emitowany przez kanał pierwszy telewizji polskiej TVP, a całe wydarzenie będzie reemitowane przez kanały telewizyjne z około 20 krajów, w tym także z Ukrainy. Dodatkowo, show będzie można obejrzeć za pośrednictwem platform streamingowych lub sieci społecznościowych.

Podczas 2-godzinnej transmisji, artyści, działacze społeczni, liderzy opinii, sportowcy i wolontariusze okażą swoje wsparcie Ukrainie oraz będą podkreślać kluczowe przesłania projektu, takie jak #StopWarInUkraine, #stoprussia, #StandWithUkraine.

W wielu miastach na całym świecie zostaną zorganizowane specjalne strefy, w których mieszkańcy będą mogli je wspólnie oglądać i tym samym uczestniczyć w koncercie. Przed, w trakcie i po zakończeniu jego emisji, będą zbierane środki na rozwiązanie problemów humanitarnych spowodowanych rosyjską inwazją wojskową na Ukrainę.

"Cała społeczność mediowa Ukrainy skupiona jest na kilku kluczowych zadaniach - przekazaniu wiadomości, że Ukraina jest teraz tarczą przed Rosją dla całego cywilizowanego świata oraz to, że nasz kraj bardzo potrzebuje pomocy w obliczu rozwijającego się kryzysu humanitarnego. Mówimy o tym głośno i będziemy o tym mówić w przyszłości - czy to dzięki dziennikarzom, czy przy pomocy muzyki, czy w końcu przy pomocy setek tysięcy ludzi zjednoczonych na całym świecie" - mówi Yarosław Pakholchuk, CEO w 1+1 media i współwłaściciel Atlas Festival (organizatorów i pomysłodawców projektu).

Koncert "Save Ukraine - #StopWar" w TVP: Kto wystąpi?

Na scenie nie zabraknie światowych gwiazd - wystąpią Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, zwycięzcy Eurowizji Salvador Sobral (Portugalia), Netta (Izrael) i Jamala (Ukraina). Pojawią się również inni popularni wykonawcy z Ukrainy - Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Go_A, MONATIK i Alyona Alyona.

Koncert poprowadzą m.in. Timur Mirosznyczenko (komik, aktor i prezenter, współprowadził Eurowizję 2017 i Eurowizję Junior 2009 w Kijowie) i Masza Efrosinina (dziennikarka i prezenterka, współprowadziła Eurowizję 2005 w Kijowie).

Graficznym symbolem koncertu, na bazie którego została oparta cała jego komunikacja wizualna jest słonecznik stworzony przez ukraińskiego artystę, Daniela Skrypnyka.

"Dziś słonecznik symbolizuje całą Ukrainę. Zawarłem w nim osobiste symbole i emocje. Słonecznik jest obserwatorem różnych wydarzeń dziejących się wokół. To czujnik emocji. Wizualizuje każdego, kto spotkał się z widokami z boku. Słonecznik rósł w różnych aspektach, a teraz słonecznik otworzył się w tej najstraszniejszej i najbardziej emocjonalnej sytuacji. Domaga się, aby cały świat został zauważony jako ten, który patrzy na Ukrainę, czuje każdego Ukraińca. Prosi o światło" - podkreśla Daniel Skrypnyk.

Zbiórka podczas koncertu będzie realizowana z wykorzystaniem oficjalnych kont Narodowego Banku Ukrainy i Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy. Pieniądze zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb żywnościowych oraz zakwaterowanie uchodźców i obywateli, którzy opuścili swoje domy w wyniku działań wojennych, zaopatrzenie ich w odzież i obuwie, leki i sprzęt medyczny oraz zapewnienie ludności podstawowych, priorytetowych potrzeb.

Jamala zabiega o wsparcie dla Ukrainy

Przypomnijmy, że Jamala była jedną z pierwszych gwiazd, która relacjonowała, co dzieje się w ostrzeliwanym przez Rosjan Kijowie.

Wokalistka w schronie w stolicy Ukrainy po rozpoczęciu wojny spędziła kilka dni. Następnie zdecydowała się uciekać z kraju. Gwiazda dotarła do Turcji, gdzie mieszka jej siostra, wcześniej przekraczając granie Rumunii i Bułgarii.

"To była moja decyzja o opuszczeniu schronu i udaniu się na granicę. Muszę być tak pomocna, jak to tylko możliwe. Odkąd przybyłam do Stambułu, udzieliłam około 30 wywiadów różnym międzynarodowym mediom. Co minutę bez wytchnienia myślę o tym, jak sprawić, by cały świat zrozumiał: to nie jest tylko wojna w Ukrainie. Nie. To bez wątpienia najbardziej rażąca zbrodnia XXI wieku" - podkreślała Jamala.

Od tego czasu aktywnie zabiega o wsparcie dla swojej ojczyzny, przypominając piosenkę "1944", z którą wygrała Eurowizję.

Jamala i jej piosenka "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

- Jestem ogromną patriotką, zawsze byłam już od wczesnej młodości! Życiowym celem mojego taty był zawsze powrót na Krym - opowiadała w rozmowie z Interią w 2016 r.