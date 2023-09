W kwietniu tego roku grupa Jethro Tull poszerzyła swoją imponującą dyskografię o album "RökFlöte". Kilka utworów z tego wydawnictwa usłyszą polscy fani na dwóch koncertach w ramach trasy "The Seven Decades World Tour 2023". Brytyjski zespół zagra 15 września w Zabrzu (Dom Muzyki i Tańca) i 17 września w Bydgoszczy (SISU Arena).

Dowodzona przez Iana Andersona formacja podczas trasy skupia się wokół wczesnych albumów grupy w klimacie progresywnym, takich jak "Stand Up", "Benefit", "Aqualung", "Thick As A Brick", "Passion Play" oraz Thick As A Brick 2" z 2012 roku. Szczególnie "Aqualung" (1971) i "Thick as a Brick" (1972) na stałe zapisały się w historii rocka.

Clip Jethro Tull Hammer On Hammer

Ian Anderson nazwę zespołu zaczerpnął od nazwiska żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku angielskiego agronoma. Grupa nigdy nie zamknęła się w obrębie jednego stylu muzycznego i inspirowała się blues rockiem, folk rockiem, rockiem progresywnym oraz hard rockiem. Teksty piosenek są zazwyczaj pełne metafor, poetyckie, ironiczne i często prowokacyjne.

Mimo wielu zmian składów, grupa działa od 1967 r. a jego spiritus movens pozostaje artystycznie nieobliczalny lider - Ian Anderson (wokal, flet, gitara akustyczna, mandolina, buzuki, harmonijka ustna, ukulele). U jego boku występują obecnie David Goodier (bas), John O'Hara (klawisze), Joe Parrish (gitara) oraz Scott Hammond (perkusja).