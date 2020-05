Ian Anderson jest śmiertelnie chory. "Moje dni są policzone"

Ian Anderson – lider Jethro Tull – przyznał, że cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która powoli go zabija.

O swoich poważnych problemach zdrowotnych muzyk opowiedział w telewizji AXS TV. Ian Anderson stwierdził m.in., że cierpi na "nieuleczalną chorobę płuc" i "jego dni są policzone".

"Powiem ci coś, czego nikomu nie mówiłem publicznie - cierpię na nieuleczalną chorobę płuc, którą zdiagnozowano u mnie kilka lat temu" - powiedział w pewnym momencie przeprowadzającemu wywiad Danowi Ratherowi.

"Walczę. Mam tzw. zaostrzenia - okresy, w których infekcje przechodzą w ciężkie zapalenie oskrzeli i wtedy przez 2-3 tygodnie nie jestem w stanie wyjść na scenę. Biorę leki, przez ostatnie 18 miesięcy nie pogorszyło mi się. Gdy przebywam w środowisku pozbawionym zanieczyszczeń powietrza, jest w porządku. Jednak i tak moje dni są policzone" - powiedział Anderson.

"Na razie choroba nie ma wpływu na moje życie codzienne - mogę biegać na autobus - stwierdził a następnie dodał - "Korzystaj z płuc na tyle, na ile możesz i przesuwaj swoje granice".



