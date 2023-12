Ogłoszono, że bilety na koncert Dropkick Murphys w Spodku w Katowicach kosztować będą 219-299 zł (przedsprzedaż) i 240-270 zł (w dniu koncertu). Wejściówki trafią do sprzedaży 15 grudnia o godz. 10.

Kapela wywodzi się z Bostonu i czerpie inspirację z życia lokalnej społeczności irlandzkiej. Brzmienie tej kapeli to połączenie hardcore'u, czyli szybszej, bardziej intensywnej i agresywnej odmiany muzyki punkowej, z irlandzką muzyką ludową.

Dropkick Murphys: Gdzie odbędzie się koncert w Polsce?

Tradycyjne instrumenty używane do tworzenia celtyckiego folku: bodhrán (irlandzki bęben obręczowy), tin whistle (flatożet) czy dudy, towarzyszą gitarom eklektycznym i perkusji podczas powalających występów na żywo.

Jednym z najbardziej znanych utworów kapeli jest pełen napięcia "I'm Shipping Up to Boston", który został wykorzystany przez Martina Scorsese w nagrodzonym Oscarem filmie "Infiltracja".

Nazwa grupy pochodzi od firmowego ciosu wrestlera (wcześniej doktora), Johna Murphy'ego, polegającego na podskoku i kopniaku obiema nogami jednocześnie.

Od 1996 r. zespół wypuścił w sumie 12 studyjnych albumów - ostatni z nich to "Okemah Rising" z maja 2023 r. Materiał został zarejestrowany podczas sesji do poprzedniej płyty "This Machine Still Kills Fascists" z września 2022 r. i zawiera również piosenki skomponowane do niewykorzystanych wcześniej tekstów i słów folkowego barda Woody'ego Guthriego.

Zespół tworzą obecnie: lider Ken Casey (wokal prowadzący), Tim Brennan (gitary, akordeon, mellotron, gwizdki, wokal), Jeff DaRosa (banjo, bouzouki, mandolina, harmonijka ustna, gitary akustyczne, wokal), Matt Kelly (perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal), James Lynch (gitara, wokal), Kevin Rheault (basista koncertowy) i Campbell Webster (dudista koncertowy).

