Great September z nowymi nazwiskami. Vito Bambino, Rosalie. i kto jeszcze?

"W tym roku festiwalowe lato nie kończy się wraz z nadejściem wakacji, ale potrwa jeszcze w najlepsze kilka tygodni później. 14-16 września spotykamy się w Łodzi na Great September, czyli organizowanym przez Fundację Independent i Miasto Łódź festiwalu showcase'owym, na który zaprosiliśmy blisko stu znakomitych - tych topowych i dopiero debiutujących - wykonawców. Będziemy ich słuchać na żywo, ale i spotykać się z nimi w festiwalowej przestrzeni na licznych panelach, warsztatach i nieformalnych spotkaniach" - zapowiadają organizatorzy.

Great September - kto zagra?

Na Great September w Łodzi zabrzmi na żywo m.in. "Kawalerka" zespołu Bitamina. Tytułowe lokum należało do Mateusza Dopieralaskiego, czyli Vito Bambino , wokalisty i autora tekstów grupy, który wraz ze swymi kolegami ugościł w niej fanów porywającą mieszanką jazzu, hip-hopu i życiowych opowieści. W Łodzi wystąpi również Rosalie. Mówią o niej: królowa polskiego r'n'b, ale ona sama nie chce zamykać się w jednej szufladce i w swoich piosenkach łączy wiele muzycznych kierunków. Wyszła z alternatywy, ale do twarzy jej w popie i tanecznej elektronice. Świetnie to słychać na płycie "IDeal" oraz ostatnich singlach - "Stracona głowa" czy "Raj".



Dobrą imprezę na swoim występie rozkręci na pewno Rat Kru. Szalony duet grający elektronikę w piosenkowym wydaniu. Można to nazwać balansowaniem na granicy sztuki i kiczu, ale lepiej po prostu przeżyć pod sceną. Podobnie jak koncert legendarnego składu 19 Wiosen, który powstał pod koniec lat 80. XX wieku w Łodzi, w odpowiedzi na to, co wtedy grało się w polskim punk rocku. Przez kilka dekad wydali kilkanaście płyt i kaset, przez skład przewinęło się jeszcze więcej muzyków, ale istotą rzeczy w tym zespole pozostało jedno. Żeby niczego nie robić na siłę i mieć dystans do wszystkiego, co na zewnątrz - cytując wokalistę, Marcina Pryta.



Łódzką scenę reprezentować będzie także zespół Black Radio, który świętuje 15-lecie swego istnienia. Przez ten czas grupa występowała m.in. na Przystanku Woodstock i festiwalu w Jarocinie, dotarła też do finału telewizyjnego talent show "Must Be The Music". Na Great September pojawi się z materiałem z nagrywanej właśnie nowej płyty, na której Black Radio chce wyjść poza ramy popularnego i eleganckiego, rockowego grania.

Reklama

Clip Black Radio Planety

Muzyczna swoboda i brak gatunkowych ograniczeń - to domena wielu zaproszonych na Great September zespołów. Z Warszawy przyjedzie do Łodzi Lordofon - grupa prezentująca ciekawe połączenie gitarowego grania i rapu. Z Trójmiasta - Żurawie, czyli zespół, który nie boi się eksperymentować i chętnie czerpie tak z rockowej alternatywy, jak i muzyki elektronicznej. Grupa USO9001 zaprezentuje z kolei porywający miks m.in. jazzu i hip-hopu, a Zespół Sztylety - post hardcore'u, indie i noise rocka.



Po trasach koncertowych zagranych w zespołach Dawida Podsiadły i Ralpha Kaminskiego, z nowym, autorskim materiałem wróci na Great September wokalistka Aga Bigaj. Artystka sztuk wizualnych - Pola Nuda - przedstawi się festiwalowej publiczności electropopowymi, utrzymanymi w stylistyce lo-fi, piosenkami. A 17-letnia Paula Biskup, która zaczynała od publikowania w sieci coverów ulubionych utworów, spróbuje oczarować nas jak jurorów talent show "Mam Talent!", w którym dotarła do finału.



Ale to nie koniec nowych ogłoszeń. Do listy ponad stu koncertów, jakie czekają nas przez trzy dni Great September w Łodzi, dołączają jeszcze: eksperymentująca z alternatywnym rapem Kondukta oraz śpiewająca nastrojowe piosenki Bez i Nadzieja. Kolejni wykonawcy będą przedstawiania niebawem!



Wideo Ptaki (feat. Eustachy Broniec)

Great September - szczegóły

Koncerty w ramach Great September odbywać się będą się na dużych, jak i mniejszych, bardzo klimatycznych scenach, wtopionych w niesamowitą architekturę miasta. Główna scena stanie na ulicy Piotrkowskiej i będzie niebiletowana - dostępna dla wszystkich fanów dobrej muzyki! Oprócz tego na uczestników czekają liczne warsztaty, panele i spotkania. Z muzykami, menedżerami, promotorami, twórcami teledysków i projektów graficznych, realizatorami dźwięku, fotografami oraz innymi fascynującymi ludźmi, którzy na co dzień tworzą branżę muzyczną.



Great September Showcase Festival & Conference: 14-16 września, Łódź.



Wystąpią: Kaśka Sochacka, Jann, Alicja Majewska, Bitamina gra "Kawalerkę", Guzior, Rosalie., Dawid Tyszkowski, Włodi, Błoto, Moskwa, Trebunie-Tutki & Quintet Urmuli, Asster, Trupa Trupa, Ćpaj Stajl, Nypel, Lordofon, Wanda i Banda, Jan Emil Młynarski & Brass Federacja, Bielas i Marynarze, Rat Kru, Kajetan Wolas, Daniel Spaleniak, Hubert., koko die, Marcel Baliński Trio, Młody West, Bryan, The Cassino, Kamil Kempiński, Agata Radziszewska, Älskar, Stach Bukowski, po prostu Kajtek, Bart Gałązka, OSQAR, Magda Kluz, Gołębie, 19 wiosen, Zachwyt, Polski Zespół, bogdan sėkalski, Peter J. Birch, hage-o, Kuba i Kuba, Pola Chobot & Adam Baran, Markus ivi, Ranko Ukulele, we watch clouds, trujące kwiaty, Jan Bąk, Aga Bigaj, Smutny Tuńczyk, Black Radio, OATS, Paula Biskup, Serca, pawlack, Furda, Pola Nuda, Byty, Zespół Sztylety, NOSTALG1A, Biały Falochron, USO 9001, Bez i Nadzieja, Kondukta, Żurawie. Ogłoszenie kolejnych wykonawców wkrótce.