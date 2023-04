"Artyści poszukujący, ale i ci, którzy już znaleźli swoje miejsce na scenie. Żywe legendy, od których wciąż można się wiele nauczyć i debiutanci, wyznaczający nowe kierunki w muzyce. Na Great September, czyli organizowany przez Fundację Independent i Miasto Łódź festiwal showcase'owy w Polsce, zaprosiliśmy ponad stu wykonawców, by jak najlepiej i jak najszerzej pokazać bogactwo polskiej sceny muzycznej" - czytamy w zapowiedzi.

Pojawi się wśród nich Kaśka Sochacka , czyli muzyczne objawienie ostatnich lat. W 2021 roku wygrała Sanki - plebiscyt na najciekawszą nową twarz w polskiej muzyce, w 2022 zgarnęła Fryderyki za debiut roku i najlepszy album indie pop. Dzisiaj jest jedną z najciekawszych artystek młodego pokolenia, znakomicie wypadającą na żywo. Po bardzo udanym i gorąco komentowanym występie na pierwszej edycji Great September, do Łodzi wróci Jann - klasycznie wykształcony, ale oddany muzyce z pogranicza popu i alternatywy wokalista, który po debiucie na naszym festiwalu szybko stał się ulubieńcem publiczności. Niesiony swoim singlem "Gladiator", z pewnością podbije festiwalową scenę raz jeszcze.

W Łodzi zamelduje się też Włodi - współtwórca kultowych na rapowej scenie składów Molesta i Parias oraz autor siedmiu solowych płyt (w tym najnowszej "HHULTRAS"). Na żywo usłyszymy też reprezentanta Wrocławia, cierpliwie budującego swój wizerunek i klimat kolejnych wydawnictw, Guziora, a także chłopaków z Krakowa, którzy wiedzą, jak grać twardo, choć z dystansem - ekipę Ćpaj Stajl. Nie zabraknie również młodszego, przebojowego pokolenia raperów. Z materiałem z wydanego w 2023 roku debiutu "Mowa węży", na którym gościli m.in. Kaz Bałagane oraz Malik Montana, wystąpi reprezentant Łodzi - Asster. Na Great September pojawi się też Nypel - świeży nabytek wytwórni SBM Label, który z wizyty w "Hotelu Maffija 2" wrócił Diamentową Płytą.

Clip Jann Gladiator

Z NOBOCOTO Studio, gdzie nagrywano najsłynniejsze płyty hiphopowe w Polsce, przyjedzie Bryan - wcześniej pracujący jako realizator, teraz wydający własną muzykę. Co to znaczy być "Up!", jak nawija w jednym ze swoich najnowszych singli, pokaże nam pochodzący z warszawskiego Gocławia Młody West. A OSQAR - 21-latek z Lubina - jak brzmi na żywo wydany w Def Jamie, a potem bardzo dobrze przyjęty, numer "Bergamotka i paczula".

Na Great September mieszają się gatunki muzyczne, spotykają też różne pokolenia artystów. I to przy wyjątkowych okazjach! Podczas drugiej edycji świętować będziemy okrągłe jubileusze prawdziwych legend polskiej sceny: 40-lecie zespołów Moskwa oraz Wanda i Banda. 55 lat po swoim debiucie na estradzie zaśpiewa u nas również jedna z najwybitniejszych wokalistek, Alicja Majewska .

Co znaczy międzypokoleniowe połączenie pokaże nam Kajetan Wojas - młody wokalista nagrywający z jednym z najważniejszych producentów w historii polskiego hip-hopu, Magierą. Jan Emil Młynarski & Brass Federacja przypomną przedwojenne tanga i walce, a Trebunie-Tutki & Quintet Urmuli podzielą się miłością do prastarych tradycji muzycznych i górskich szczytów.

Great September 2022: Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia! 1 / 40 "To człowiek tworzy metamorfozy": Rozmowa Anny Gacek z Ralphem Kaminskim Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Wójcik

Na Great September będziemy też gościć artystów znanych zagranicznej widowni i oklaskiwanych na światowych festiwalach. Bardzo ceniona poza Polską Trupa Trupa przypomni w Łodzi materiał ze swojej ostatniej jak dotąd płyty "B FLAT A". Choć na pewno nie tylko. Daniel Spaleniak, po piosenkach granych w najpopularniejszych amerykańskich serialach, przyjedzie do nas z najnowszym, bardzo filmowym albumem "Tape V". A Peter J. Birch, który już od ponad dekady czaruje ludzi swoją wizją folku, country i americany, zaprezentuje się w nowej, bo polskojęzycznej odsłonie.

"Powiew świeżej energii" - tak zapowiadaliśmy koncert Dawida Tyszkowskiego na pierwszej edycji Great September i z nieskrywaną radością ogłaszamy, że w tym

roku ta przyjemna sytuacja się powtórzy. Autor bardzo dobrze przyjętej epki "Nadal nie śnię" wróci do Łodzi bogatszy o koncertowe doświadczenia, które zbierał supportując m.in. Ralpha Kaminskiego oraz zespół Karaś/Rogucki, i na pewno z nowymi pomysłami. Świeżych pomysłów nigdy nie brakuje zespołowi Błoto, założonemu przez muzyków innego cenionego składu - EABS. Mają na swoim koncie już trzy świetnie brzmiące albumy, na których szukają wciąż nowych rozwiązań, pchających jazz do przodu. W nagraniach zespołu słychać szacunek do klasyki gatunku, ale i fascynację hip-hopem, muzyką elektroniczną i klubową, co szczególnie zyskuje na żywo.

Clip Trupa Trupa Twitch

Podczas drugiej edycji Great September zagrają również: Ranko Ukulele, koko die, Hubert., The Cassino, Agata Radziszewska, Älskar, Marcel Baliński Trio, Stach Bukowski, Bart Gałązka, Magda Kluz, Gołębie, Zachwyt, Kuba i Kuba, Polski Zespół, bogdan sėkalski, Smutny Tuńczyk, Furda, Biały Falochron, po prostu Kajtek, Bielas i Marynarze, Jan Bąk, we watch clouds, trujące kwiaty, pawlack, OATS, hage-o, Kamil Kempinski, Tony myśli, Pola Chobot & Adam Baran, Markus IVI, NOSTALG1A i Serca.

"Bardzo się cieszę, że festiwal Great September po raz drugi odbędzie się w Łodzi i jestem przekonany, że dzięki bardzo ciekawej ofercie festiwalu, każdy fan muzyki będzie mógł zgubić się nie tylko w ciekawych dźwiękach nowych zespołów, ale też wyjątkowych lokalizacjach" - zaprasza do Łodzi Piotr Kurzawa, Dyrektor

Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Partnera Strategicznego Great September.

Główna scena imprezy będzie niebiletowana i dostępna dla wszystkich fanów muzyki! Przez trzy festiwalowe dni w Łodzi obok koncertów na dużych, jak i mniejszych, bardzo klimatycznych scenach, wtopionych w niesamowitą architekturę miasta, odbędą się jeszcze liczne spotkania z muzykami, menedżerami, promotorami, twórcami teledysków i projektów graficznych, realizatorami dźwięku, fotografami oraz innymi fascynującymi ludźmi, którzy na co dzień tworzą branżę muzyczną.