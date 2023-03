Na czele Gogol Bordello stoi Eugene Hütz - Ukrainiec romskiego pochodzenia. Muzycy sami o sobie mówią często "międzynarodowa rodzina" albo "cygańska trupa" i trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że w skład działającego od 1999 r. zespołu wchodzą także m.in. dwaj Rosjanie, Ekwadorczyk czy Amerykanie.

Od początku ataku Rosję na Ukrainę nowojorska ekipa aktywnie włączyła się w akcję pomocy dla naszego wschodniego sąsiada, regularnie informując o sytuacji w Ukrainie, wspierając zbiórki i mobilizując opinię publiczną.

Gogol Bordello w Polsce: Gdzie odbędą się koncerty?

W połowie września 2022 r. zespół Gogol Bordello wypuścił nowy album "Solidaritine". W ramach europejskiej trasy formacja powróci do Polski na trzy koncerty.

9.06 - Warszawa, Stodoła

10.06 - Poznań, Klub B17

11.06 - Kraków, Studio.

W roli gościa specjalnego pojawi się Dezerter - działająca od 1981 r. legenda polskiego punk rocka. Trio we wrześniu 2022 r. wypuściło płytę "1986, co będzie jutro?". To materiał z sesji nagraniowej zrealizowanej ponad trzy dekady temu. Z kolei w styczniu 2021 r. zespół zaprezentował nominowany do Fryderyka album "Kłamstwo to nowa prawda".

Dodajmy, że w 1988 r. Dezerter pojawił się na koncercie w radzieckim wówczas jeszcze Kijowie. Gogol Bordello podczas ostatniej wizyty w Polsce ponownie przypomniał klasyk Dezertera - "Spytaj milicjanta".