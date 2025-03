Don Toliver odwiedzi Polskę! Co już wiemy?

Don Toliver już 13 maja wyruszy w europejską trasę "Psycho Tour" . To pierwsza trasa rapera od 2023 roku. Jego występy w Zurychu i Amsterdamie wyprzedały się niemal natychmiastowo. Artysta zdecydował się dodać kolejne koncerty we wspomnianych miastach oraz poszerzyć swoją trasę o występy w Glasgow, Hamburgu, Warszawie i Mediolanie.

Caleb Zackery Donald Toliver znany szerzej jako Don Toliver swoją karierę rozpoczął w 2018 roku. Na swoim koncie ma obecnie cztery solowe albumy studyjne. Jego ostatni krążek "Hardstone Psycho" w momencie premiery trafił na trzecie miejsce listy przebojów Billboard Hot 100. Wśród jego największych przebojów znajdują się m.in. "No Pole", "BANDIT", "TORE UP" czy "No Idea".