Bryan Adams powróci do Polski po zaledwie 10 miesiącach od ostatniego koncertu. Wydarzenie, które odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie zaplanowano na 11 października 2024 roku.

Organizatorem koncertu jest DM Agency. Sprzedaż biletów rozpocznie się w czwartek 22.02.2024 o godzinie 10:00.

Bryan Adams - koncert w Polsce

Bryan Adams to artysta słynący z najbardziej niezwykłych występów na żywo. Energetycznym wokalem i swobodą na scenie zachwyca publiczność od ponad 40 lat.

W swoim dorobku muzycznym posiada 17 albumów studyjnych, z czego aż cztery w 2022 roku: "So Happy It Hurts" (z nominacją do nagrody Grammy), "Pretty Woman - The Musical" oraz płyty z nowymi nagraniami największych przebojów Bryana Adamsa: "Classic Pt. 1" i "Classic Pt. 2". Jego twórczość przyniosła mu liczne nagrody i wyróżnienia, w tym trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy.

Bryan Adams o albumie "So Happy It Hurts"

"Pandemia i lockdown uświadomiły nam wszystkim, że odebranie człowiekowi spontaniczności jest jak najbardziej realne. Nagle odwołano wszystkie trasy, koncerty. Nikt nie mógł nawet wsiąść do samochodu i pojechać przed siebie" - tak Bryan Adams mówił o idei nagrania płyty "So Happy It Hurts".

Z tego albumu na single trafiły piosenki "So Happy It Hurts", "On the Road", "Kick Ass", "Never Gonna Rain" i "Always Have, Always Will".



Przypomnijmy, że Bryan Adams poza występami na scenie jest też cenionym autorem zdjęć. Fotografował m.in. królową Elżbietę II, Micka Jaggera, Amy Winehouse czy Naomi Campbell. Na koncie ma albumy zdjęciowe "American Woman", "Exposed", "Wounded: The Legacy of War" (zdjęcia weteranów wojennych) czy "Homeless".

To on zrobił zdjęcia do kalendarza Pirelli 2022, w którym po raz pierwszy tematem przewodnim była muzyka. Pod hasłem "On the Road" Adams wykonał portrety takich wykonawców, jak m.in. Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson, Rita Ora, Normani, Kali Uchis, Grimes, St. Vincent czy Saweetie.

