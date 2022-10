"Kick Ass" ( sprawdź! ) to trzeci singel z wydanej w marcu tego roku płyty "So Happy It Hurts". Utwór napisany przez Bryana Adamsa i producenta Roberta "Mutta" Lange ma zdecydowanie rockowy charakter. Muzycznemu charakterowi piosenki towarzyszą pasujące słowa wypowiedziane przez brytyjskiego aktora Johna Cleese'a.

"Na początku Bóg stworzył Niebo, Ziemię, potem wody, lądy i wreszcie człowieka. Ale człowiek zdegenerował się i wpadł w czarną dziurę tworzenia złej muzyki i zapadły ciemności" - mówi jeden z członków Latającego Cyrku Monty Pythona ucharakteryzowany na Boga.

Reklama

"Nie było muzyki rockowej, więc zesłał anioła ubranego z buty, niebieskie dżiny i bejsbolówkę. Wszyscy czekali na to, co ma do powiedzenia" - dodaje.

Okazuje się, że świat potrzebował muzyki rockowej, gitar, basu, perkusji i pianina, zespołu grającego razem. Wtedy pojawia się "cały na biało" Bryan Adams ze swoimi muzykami. Towarzyszą mu Pat Steward (perkusja), Keith Scott (gitara), Sol Walker (bas) i Gary Breit (pianino).

Clip Bryan Adams Kick Ass

Sprawdź tekst "Kick Ass" w serwisie Tekściory.pl!

Bryan Adams i nowa płyta "So Happy It Hurts"

"Pandemia i lockdown uświadomiły nam wszystkim, że odebranie człowiekowi spontaniczności jest jak najbardziej realne. Nagle odwołano wszystkie trasy, koncerty. Nikt nie mógł nawet wsiąść do samochodu i pojechać przed siebie" - tak Bryan Adams mówił o idei nagrania płyty "So Happy It Hurts".

Z tego albumu na single trafiły piosenki "So Happy It Hurts", "On the Road", "Kick Ass", "Never Gonna Rain" i "Always Have, Always Will".



Clip Bryan Adams So Happy It Hurts

Przypomnijmy, że Bryan Adams poza występami na scenie jest też cenionym autorem zdjęć. Fotografował m.in. królową Elżbietę II, Micka Jaggera, Amy Winehouse czy Naomi Campbell. Na koncie ma albumy zdjęciowe "American Woman", "Exposed", "Wounded: The Legacy of War" (zdjęcia weteranów wojennych) czy "Homeless".

Clip Bryan Adams On The Road

Sprawdź tekst piosenki "On the Road" w serwisie Tekściory.pl!

To on zrobił zdjęcia do tegorocznego kalendarza Pirelli, w którym po raz pierwszy tematem przewodnim jest muzyka. Pod hasłem "On the Road" Adams wykonał portrety takich wykonawców, jak m.in. Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson, Rita Ora, Normani, Kali Uchis, Grimes, St. Vincent czy Saweetie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bryan Adams I Thought I'd Seen Everything