Alice In Chains nową gwiazdą Impact Festival 2019

Zaliczana do tzw. Wielkiej Czwórki nurtu grunge grupa Alice In Chains dołącza do składu Impact Festival w Tauron Arenie Kraków (11 czerwca 2019 r.).

Alice In Chains dołącza do składu Impact Festival 2019 /Mat Hayward /Getty Images

Główną gwiazdą siódmej edycji Impact Festival będzie amerykański zespół Tool, który do Polski powróci po 11 latach.

Reklama

Bilety na Impact Festival 2019 w cenie od 230 zł trafiły do ogólnej sprzedaży 26 października.



Drugą ogłoszoną gwiazdą jest grupa Alice In Chains, która pod koniec sierpnia przypomniał o sobie płytą "Rainier Fog". Zespół zaliczany jest do tzw. Wielkiej Czwórki nurtu grunge (obok Nirvany, Pearl Jam i Soundgarden).

Od 2006 r. wokalistą formacji z Seattle jest William DuVall, który zastąpił zmarłego w kwietniu 2002 r. Layne'a Staleya.

Z DuVallem zespół nagrał płyty "Black Gives Way to Blue" (2009), "The Devil Put Dinosaurs Here" (2013) i wspomniany "Rainier Fog".

Ten album to pierwszy od ponad 20 lat materiał nagrany w rodzinnym mieście Alice In Chains. Tytuł płyty to również hołd dla Seattle, natomiast nagrań dokonano w Studio X, w którym powstał także wydany w 1995 roku album "Alice In Chains".

Przy pracy nad nowym wydawnictwem muzycy odwiedzili także Henson Recording Studios w Los Angeles oraz studio w Nashville należące do producenta Nicka Raskulinecza, mającego w dorobku współpracę z m.in. Rush, Foo Fighters i Deftones. To trzeci z kolei album Alice In Chains, którego producentem jest Raskulinecz, natomiast za miks najnowszego dzieła odpowiedzialny jest Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Tool).

Clip Alice In Chains The One You Know

Sprawdź tekst utworu "The One You Know" w serwisie Teksciory.pl