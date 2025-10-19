18 października 2025 r. rozpoczął się ostatni, finałowy etap Konkursu Chopinowskiego. Na scenie wystąpili Tianyou Li, Eric Lu, Tianyao Lyu i Vincent Ong. Podczas zapowiedzi drugiego z wymienionych, prowadząca Marta Wrześniewska pomyliła kraj, z którego pianista pochodzi.

"Kolejnym wykonawcą dzisiejszego wieczoru jest pan Eric Lu z Kanady" - powiedziała, zapowiadając pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Erica Lu. Wpadka została skorygowana tuż po pierwszym zagranym utworze. W sieci zdążyło się pojawić jednak sporo nieprzychylnych komentarzy.

Internauci ostro o prowadzącej finału Konkursu Chopinowskiego

Na grupie na Facebooku poświęconej komentowaniu występów momentalnie zawrzało. Internauci z ogromnym oburzeniem wypowiadali się o wpadce: "Ja wszystko rozumiem, ale pani prezenterka zapowiadająca Erica Lu jako reprezentanta Kanady - to jednak masakryczna wtopa", "Tak się pomylić, co za wstyd".

Pojawiło się również trochę słów zrozumienia: "Przecież pani czytała z kartki, to nie jej pomyłka", "Każdy może się pomylić, bez przesady".

Zdenerwowani fani zaczęli komentować również ubiór Marty Wrześniewskiej, która miała na sobie cekinową sukienkę. Jedni twierdzili, że jest on absolutnie nieadekwatny do wydarzenia, a drudzy pozytywnie wypowiadali się o kreacji: "To nie dyskoteka", "Pani trochę za bardzo rozebrana, to nie na miejscu", "Ale z tym strojem to przesadziła", "A ja uważam, że kreacja bardzo elegancka i wpisuje się w wieczorowy dress code", "Pani wyglądała bardzo dobrze".

