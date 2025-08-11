Wawel o zmierzchu to wydarzenie, które łączy muzykę klasyczną, jazz i muzykę filmową z klimatem jednego z najważniejszych miejsc polskiej historii. Jednocześnie jest to jeden z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej w Krakowie i jedyny realizowany na tak dużą skalę.

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 1 do 10 sierpnia, a koncertów można było słuchać na Dziedzińcu Arkadowym i Dziedzińcu Batorego. Podczas festiwalu odbył się m.in. koncert polskiej muzyki filmowej czy maraton młodych pianistów.

Wawel o zmierzchu 2025: wielki finał na Dziedzińcu Arkadowym

Przed rozpoczęciem finałowego koncertu organizatorzy mówili o niesamowitym klimacie muzyki odgrywanej na Wawelu i nie sposób się z tym nie zgodzić, bo otoczenie Dziedzińca Arkadowego tworzy naprawdę wyjątkową atmosferę.

W programie koncertu znalazły się nazywana niedokończoną "Symfonia h-moll" Franza Schuberta oraz "Koncert fortepianowy f-mol"" Fryderyka Chopina. Za pierwszym z utworów stoi ciekawa historia - Schubert zaczął pisać go w 1822 roku, jednak premiera miała miejsce dopiero w 1865 roku, czyli 37 lat po śmierci kompozytora. Symfonia składa się tylko z dwóch części, a nie tradycyjnie z czterech. Zachowały się wyłącznie szkice kolejnej partii, jednak utwór nigdy nie został dokończony. Jedna z teorii głosi, że stało się tak z powodu choroby. Inni twierdzą jednak, że te dwie części to "skończone arcydzieło".

By nieco zaskoczyć publiczność zebraną na Wawelu, orkiestra zdecydowała o dodaniu przed docelowym utworem fragmentu kompozycji z dramatu "Rosamunde, księżniczka Cypru". Następnie na scenę wyszedł Szymon Nehring - zwycięzca licznych konkursów pianistycznych oraz finalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Publiczność usłyszała utwór Chopina, a owacjom na stojąco nie było końca.

Wawel o zmierzchu to z pewnością wydarzenie warte polecenia każdemu, kto interesuje się muzyką klasyczną, a wyjątkowe otoczenie jedynie potęguje magiczny klimat festiwalu. Przypomnijmy, że za organizacje odpowiada Zamek Królewski na Wawelu oraz Grupa Twórcza "Castello".