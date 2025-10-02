2 października rozpoczyna się coroczny Konkurs Chopinowski, którym Warszawa będzie żyła przez kolejne trzy tygodnie. 84 pianistów z 20 różnych krajów walczy o główną nagrodę oraz uznanie krytyków muzycznych z całego świata. Uczestników oceniać będzie 17-osobowe jury, na którego czele stanął legendarny amerykański pianista i zwycięzca Konkursu Chopinowskiego z 1970 r. - Garrick Ohlsson. U jego boku zasiądą inni laureaci konkursu, pedagodzy oraz znawcy życia i twórczości Fryderyka Chopina.

"Sensację w Polsce budzi to, że po raz pierwszy mamy niepolskiego przewodniczącego jury. Ale Garrick Ohlsson żadnych wątpliwości nie budzi. To laureat pierwszej nagrody konkursu w 1970 roku, który od pięciu dekad propaguje twórczość Fryderyka Chopina na całym świecie, regularnie powracając także z koncertami do Polski" - podkreśla rzecznik NIFC dr Aleksander Laskowski.

Konkurs Chopinowski to wydarzenie, którym żyje nie tylko Warszawa, ale cały świat

Konkurs Chopinowski to wydarzenie, które przyciąga uwagę nie tylko miłośników muzyki klasycznej, lecz całego świata. "Media bardzo lubią porównywać Konkurs Chopinowski do sportu. Prawdą jest, że konkurs powstał z inspiracji ruchem olimpijskim, który odrodził się pod koniec XIX stulecia. Na pewno jest w nim element sportowy, który wiąże się z rywalizacją o pierwszą nagrodę i złoty medal" - twierdzi rzecznik NIFC.

Laskowski podkreśla jednak, że nie jest to stricte rywalizacja sportowa. W Konkursie Chopinowskim chodzi głównie o poszukiwanie młodych talentów i dawanie szansy pianistom, którzy okażą się najbardziej przekonujący. "Kogoś, kto będzie z jednej strony kolejnym strażnikiem wspaniałej chopinowskiej tradycji, a z drugiej - będzie tę tradycję rozwijał i przybliżał kolejnym pokoleniom słuchaczy na całym świecie" - skwitował Laskowski.

Inauguracja XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędzie się w czwartek o godzinie 20:00. Wówczas zwycięzcy z poprzednich lat wystąpią z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. Zagra m.in. Bruce Liu, który triumfował w 2021 r., a Julianna Awdiejewa (wygrana w 2010 r.) i Garrick Ohlsson (zwycięstwo w 1970 r.) zaprezentują się w duecie na dwa fortepiany.

Jak wyglądają poszczególne etapy Konkursu Chopinowskiego?

W piątek, 3 października, rozpoczną się przesłuchania do I etapu konkursu. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od wylosowanej litery T. Pierwszym pianistą, który spróbuje swoich sił będzie Ziye Tao z Chin. Muzyk wystąpi w porannej sesji wraz z trzema Polakami: Janem Widlarzem, Andrzejem Wiercińskim i Krzysztofem Wiercińskim.

Przesłuchania konkursu odbywać się będą publicznie i podzielone zostały na trzy etapy (w dwóch sesjach - poranna zaczyna się o godzinie 10:00, a wieczorna o 17:00). Pierwsza część potrwa do 7 października, a uczestnicy mają w niej za zadanie wykonać wybrane etiudy, nokturny, walce, ballady lub inne dłuższe formy.

Do II etapu zakwalifikować się może 40 pianistów - ta część konkursu potrwa od 9 do 12 października. Uczestnicy wykonają wówczas 40-50-minutowe recitale. W II etapie, do którego trafi już tylko 20 uczestników, pianiści zagrają około godzinne recitale. Przedostatnia część rywalizacji potrwa od 14 do 16 października.

Od 18 do 20 października odbywać się będzie wielki finał Konkursu Chopinowskiego, do którego zakwalifikuje się najlepsze 10 osób. Ich zadaniem będzie wówczas wykonanie Poloneza-Fantazji op. 61 oraz wybranego Koncertu fortepianowego Fryderyka Chopina w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Sześcioro z najwyżej ocenionych uczestników zakończy konkurs z nagrodami głównymi oraz tytułami laureata. Zwycięzca otrzyma 60 tys. euro oraz złoty medal, kolejna osoba - 40 tys. euro i srebrny medal, a trzeci uczestnik - 35 tys. euro i brązowy medal. Pianiści, którym przyznane zostaną kolejne miejsca mogą liczyć kolejno na 30 tys. euro, 25 tys. euro i 20 tys. euro. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro.

Aż 13 Polaków zaprezentuje się w Konkursie Chopinowskim

W tegorocznym Konkursie Chopinowski udział bierze 84 pianistów urodzonych w latach 1995-2009. Z Chin zgłosiło się aż 28 uczestników i jest to państwo najliczniej reprezentowane w rywalizacji. Polska i Japonia wystawiły po 13 kandydatów, Kanada i Stany Zjednoczone po pięciu, a Korea Południowa może liczyć na czterech reprezentantów. Po trzech muzyków zgłosiło się z krajów takich jak Chińskie Tajpej, Wielka Brytania i Włochy, a po dwóch reprezentować będzie Francję oraz wystąpi pod neutralną flagą. Po jednym artyście pojawi się z Niemiec, Portugalii, Malezji, Czech, Hongkongu, Bułgarii, Gruzji, Hiszpanii oraz Wietnamu.

Polacy, którzy zaprezentują swoje umiejętności w konkursie to: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także Stany Zjednoczone), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

