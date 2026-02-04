"Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś, 4 lutego 2026 r., zmarł Jacek Mielcarek. O jego śmierci poinformowała żona, Marzena" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu Polskiej Fundacji Muzycznej, która w ostatnich miesiącach opiekowała się schorowanym małżeństwem.

Pod koniec 2025 r. u niewidomego klarnecisty i saksofonisty zdiagnozowano rozległy nowotwór wymagający natychmiastowego, specjalistycznego leczenia. Z kolei jego żona, dziennikarka muzyczna Radia Opole, od ponad czterech dekad zmaga się z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Nie żyje Jacek Mielcarek. "Oddawał słuchaczom całe swoje serce"

"Jacek był muzykiem o ciepłym, lirycznym brzmieniu - klarnecistą i saksofonistą, kompozytorem i autorem, który łączył jazzową subtelność z zamiłowaniem do improwizacji i tradycji; na scenie oddawał słuchaczom całe swoje serce, a jego muzyka zostanie z nami na zawsze. Łączymy się w bólu z najbliższymi i prosimy o uszanowanie ich prywatności w tych trudnych chwilach" - czytamy we wpisie Polskiej Fundacji Muzycznej, która podkreśla, że nadal będzie wspierać rodzinę zmarłego.

Jacek Mielcarek w 1988 r. jako wokalista zdobył wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W swoim dorobku miał również współpracę z Krzysztofem Krawczykiem, z którym koncertował także podczas trasy po Stanach Zjednoczonych, oraz z Natalią Kukulską. Dla Zbigniewa Wodeckiego napisał tekst do piosenki "Kochaj mnie". Równolegle rozwijał działalność radiową i publicystyczną, pozostając aktywnym komentatorem życia muzycznego.

Na koncie miał także nagrody i wyróżnienia zdobyte z różnymi składami podczas festiwalu Nowa Tradycja i na Festiwalu Kapel Podwórkowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Współtworzył Jacek Mielcarek Trio wraz z basistą Kubą Mielcarkiem (prywatnie synem) oraz izraelskim perkusistą Noamem Davidem. Trio łączyło m.in. jazz, etnojazz i muzykę ludową.

