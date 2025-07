Tede łączy siły ze Skolimem, Stachurskym i Mandaryną. "Musiałem sobie wiele rzeczy w głowie przestawić"

Łączenie rapu z popem, elektroniką czy disco polo przestaje kogokolwiek dziwić. Granice stylistyczne zacierają się, a współprace artystów z różnych światów stają się codziennością. Tede, jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce, ponownie udowadnia, że nie boi się ryzyka. W najnowszym projekcie wystąpił u boku Skolima i Stachursky'ego. A to nie wszystko - w studiu spotkał się także z Mandaryną.

Informacje o współpracy Tede ze Skolimem potwierdził sam raper w rozmowie z Mikołajem Kmiecikiem dla portalu GlamRap.pl. Jak się okazuje, projekt powstał z myślą o wydarzeniu "Roztańczony Narodowy", a do udziału w nim zaproszono również Stachursky'ego. Całość utrzymana jest w taneczno-disco klimacie.

"To nie jest tylko kawałek ze Skolimem. Będzie tam też Stachursky. Całość powstała w ramach 'Roztańczonego Narodowego'. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kawałek już jest zrobiony, a ja go jeszcze nie słyszałem! Powstaje na raty. Do tego jest już klip, którego też jeszcze nie widziałem. Skolima i Stachurskiego spotkam dopiero na Narodowym - jeszcze się z nimi nie widziałem" - mówi Tede.

Tede:"Nie muszę się nikomu tłumaczyć"

Wielu słuchaczy może zadać pytanie, czy raperowi wypada nagrywać z artystami disco polo. Sam Tede nie ma jednak wątpliwości - to decyzja, którą podejmuje świadomie i bez kompleksów.

"Naprawdę musiałem sobie wiele rzeczy w głowie przestawić, ale dziś nie mam już żadnych skrupułów. Robię to od 30 lat. To, że nagrałem kawałek disco polo… nie muszę się nikomu tłumaczyć. Możesz wziąć moją płytę, posłuchać i uznać, że zrobiłem to równolegle. Nie mam z tym problemu" - podkreśla.

Dla Tede muzyka nie zna granic. W jego oczach eksperymenty gatunkowe to naturalny etap rozwoju artysty, a nie zdrada pierwotnych ideałów hip-hopu.

Tede współpracuje z Mandaryną

Tede zdradził również, że pracuje nad utworem z Mandaryną - wokalistką, która niedawno pojawiła się na hiphopowym Sun Festivalu. Wspólna sesja studyjna przyniosła nieoczekiwane efekty.

"Mogę wam powiedzieć więcej. Wczoraj zrobiliśmy taki kawałek z Mandaryną, że się okopiecie!" - zapowiada.

Raper działa bez ograniczeń i bez lęku

Choć w części środowiska hiphopowego takie kolaboracje mogą budzić kontrowersje, Tede nie ogląda się za siebie. Jako jeden z prekursorów niezależnego podejścia do tworzenia muzyki, po raz kolejny idzie pod prąd. Tym razem z pełną świadomością i otwartością na to, co taneczne, popowe, a nawet disco.

W jego interpretacji takie połączenia stają się czymś więcej niż tylko muzycznym eksperymentem. To sygnał, że polska scena muzyczna coraz rzadziej dzieli, a coraz częściej łączy.

