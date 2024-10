Zanim Vanilla Ice się ustatkował, był między innymi w związku z Madonną . Było to na początku lat 90. Mimo że romans był krótki, raper wciąż wspomina ten czas jako intensywny i pełen niespodzianek. W 2023 roku w wywiadzie dla podcastu "Just Jenny with Jenny Hutt" ujawnił, że Madonna nawet mu się oświadczyła!

"Pomyślałem: 'Co? Myślałem, że to mężczyzna powinien to zrobić'. To było za szybko. Dopiero zaczynałem i byłem na to za młody" - opowiadał raper. Ice wspominał, że ich relacja rozpoczęła się, kiedy Madonna pojawiła się na jednym z jego koncertów w Nowym Jorku. Choć raper poczuł się zaszczycony jej obecnością, przyznał, że czuł się również onieśmielony jej sławą, przebojowością i siłą.