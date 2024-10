Gorzkie słowa gwiazdora na rozdaniu nagród. "Ludzie mają mnie gdzieś"

Twórca hitu " Goosebumps " ( sprawdź! ), który obecnie w serwisie Spotify ma ponad 2,5 miliarda odtworzeń , wygłosił przemówienie, w którym wyznał, jak dużo znaczy dla niego ta nagroda: " Pochodzę z tego pokolenia, które uważane jest za dalekie od hip-hopu . Każdego dnia staram się dać z siebie wszystko. Zaczynając jako producent, nikt nie wiedział, co próbuję zrobić, ale zawsze miałem ten pomysł i wizję do dziś, aby wznieść to brzmienie na wyższy poziom. Cieszę się, że dotarliśmy tak daleko ".

W swojej przemowie muzyk dodał: "Pochodzę z Houston w Teksasie, u nas nie ma zbyt wielu bilbordów ani dużych reklam, próbujących nas przekonać do czegoś. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, to, skąd pochodzisz naprawdę nie ma znaczenia. Po prostu to, co dzieje się w twoim mózgu, może przenieść cię na wyższy poziom i dalej. Dzięki prawdziwemu skupieniu, prawdziwej motywacji i prawdziwemu otoczeniu możesz iść tam, gdzie tylko zechcesz".