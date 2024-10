Mandaryna biorąc udział w "Azja Express" ze swoją córką Fabienne pokazała, że jest młoda duchem i ma bardzo dużo energii. Artystka podzieliła się swoimi uwagami na temat macierzyństwa.

Kim jest mandaryna?

Popularność zyskała za sprawą małżeństwa z Michałem Wiśniewskim w 2002 roku, z którym występowała w programie "Jestem jaki jestem". Na potrzeby produkcji, Mandaryna nagrała utwory "Stand by Your Man" i "Śliczny obcy pan". Były to pierwsze kroki artystki w świecie muzyki, które sprawiły, że zdecydowała się kontynuować karierę.

Jej komercyjny debiut okazał się wielkim sukcesem. Piosenkarka podjęła się coveru rockowego przeboju grupy Whitesnake "Here I Go Again". Jej największym hitem okazał się być jednak singiel "Ev’ry Night" ( sprawdź! ), który promował płytę zatytułowaną "Mandarynkowy Sen". U szczytu swojej kariery, była wraz z Michałem Wiśniewskim na ustach niemal wszystkich serwisów plotkarskich i mediów. W tym czasie na świat przyszły też ich dzieci, obecnie 22-letni Xavier i rok młodsza Fabienne. Para rozstała się w 2006 roku.

Mandaryna o trudnościach związanych z macierzyństwem

W wywiadzie dla Onetu, Mandaryna wspomniała ciężkie czasy macierzyństwa: "Miałam wiele teściowych, które niemalże codziennie wiedziały, co jest najlepsze dla moich dzieci. Miały milion pomysłów na to, jak powinno wyglądać moje życie. Czasem rady były zabawne, czasem bolesne. Na szczęście balsamuję się tylko życzliwością. Polecam to każdemu..."

Popularność piosenkarki sprawiła, że wychowywanie dwójki dzieci było niemałym wyzwaniem. Sytuacja była na tyle skomplikowana, że ojciec Mandaryny zdecydował się tymczasowo przeprowadzić do córki, aby móc zająć się wnukami. Dorastanie w takim środowisku oraz ogromna ilość materiałów opowiadających zarówno o karierze jak i życiu prywatnym piosenkarki sprawiły, że dzieci zaczęły zadawać dużo skomplikowanych pytań: "Moja młodość jest dla nich intrygująca. Czasem zabawna, czasem wzruszająca, czasem pokazująca moją siłę a czasem beztroską naiwność"

Mimo trudności stawianych przez życie, Mandaryna była w stanie zbudować silną i zdrową relację ze swoimi dziećmi. Widzowie mogli na własne oczy zobaczyć, jak dobrze matka dogaduje się ze swoją córką Fabienne w programie "Azja Express". Piosenkarka wspomniała: "Jestem bardzo dumna z tej relacji. Mamy ze sobą super kontakt. Dla mnie to jest naprawdę abstrakcyjne, że dzieli nas taka różnica wieku. Pracuję od wielu lat z młodymi ludźmi, dlatego czasami zapominam, ile sama tak naprawdę mam lat. Więcej niż 30 bym sobie nie dała".

