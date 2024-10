W środę 16 października media obiegła przykra informacja o tragicznej śmierci Liama Payne'a. 31-letni wokalista zmarł na skutek upadku z trzeciego piętra hotelu w Argentynie. Świat usłyszał o nim prawie 15 lat temu, kiedy jako nastolatek wziął udział w przesłuchaniach do brytyjskiej wersji programu "X Factor". Wbrew pozorom, jego droga do finału talent-show nie była taka prosta.

Liam oraz pozostali wokaliści z One Direction wzięli udział w castingach do siódmej edycji brytyjskiego "X Factora". Payne zachwycił wówczas jurorów swoim wykonaniem piosenki Michaela Buble "Cry Me a River". Wróżyli mu świetlaną przyszłość, jednak wpadli na pomysł, aby spróbował swoich sił nie jako solista, a członek nowego boysbandu. Połączyli go w śpiewającą grupę z Zaynem Malikiem, Harrym Stylesem, Niallem Horanem i Louisem Tomlinsonem. Tak powstałe One Direction dotarło do trzeciego miejsca w finale programu, zyskując tym samym międzynarodową sławę. Zanim jednak doszło do tak ogromnego sukcesu, Liam próbował swoich sił we wcześniejszej edycji "X Factor".

Liam Payne po raz pierwszy wystąpił w "X Factor" w wieku 14 lat. Wówczas nie udało mu się zajść zbyt daleko

Liam Payne po raz pierwszy pojawił się w brytyjskim talent-show dwa lata wcześniej - w 2008 r. Miał wtedy zaledwie 14 lat. Głębokim i dojrzałym głosem wyśpiewał "Fle Me to the Moon" Franka Sinatry, wprawiając w osłupienie Simona Cowella i pozostałych jurorów - Louisa Walsha, Cheryl Cole i Dannii Minogue. Z łatwością dostał się do kolejnego etapu i odpadł dopiero przed odcinkami na żywo. Rzekomo Cowell poradził mu wówczas, aby spróbował swoich sił ponownie, za dwa lata, co też się stało.

Początki znajomości Liama Payne'a i Cheryl Cole. Oceniała go w programie jako jurorka

Liam poznał Cheryl Cole, gdy ta zasiadała za stołem jurorskim "X Factor". Oceniała wówczas jego występy, nie mając pojęcia, że w przyszłości stanie się jego życiową partnerką. Już w momencie, gdy miała okazję posłuchać jego wokalu po raz pierwszy, zauroczyła się młodziutkim piosenkarzem. "Lubię cię, myślę, że jesteś bardzo słodki i masz osobowość!" - tak oceniła jego występ na przesłuchaniach.

Po zakończeniu "X Factora" Liam i Cheryl nie pogłębiali swojej znajomości. Dopiero po kilku latach wyszło na jaw, że mają się ku sobie. Para zaczęła spotykać się w 2016 r., o czym media poinformował... Simon Cowell! Kolega po fachu Cheryl udzielił wówczas wywiadu "The Sun", w którym zdradził, że artyści są w sobie szaleńczo zakochani. "Widziałem ich razem, byłem z nimi na miłym obiedzie. Są jak dwie szaleńczo w sobie zakochane wiewióreczki. Są uroczy! Ale przede wszystkim oboje wyglądają na szczęśliwych, cieszę się ich szczęściem" - wyjawił Cowell.

Ich związek wzbudzał kontrowersje, a mimo to zdecydowali się założyć rodzinę

Związek Liama i Cheryl już od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji. Większość osób oburzona była faktem, iż para współpracowała ze sobą podczas nagrań do programu "X Factor". To, że Cheryl oceniała w przeszłości młodego wokalistę jako jurorka, budziło niechęć ludzi. Dodatkowo była od niego starsza o 11 lat, co nadawało całej sprawie jeszcze większej pikanterii.

Zakochanym różnica wieku w ogóle nie przeszkadzała. Liam i Cheryl zdecydowali się założyć rodzinę. Ich związek wyglądał na szczęśliwy, a już w marcu 2017 r. przyszła na świat ich pociecha - syn Bear Grey.

Liam podkreślał wielokrotnie, że łączy go z Cheryl wyjątkowa więź. "To dziwne, gdy budzisz się rano i dosłownie żyjesz z kobietą swoich marzeń. Mam najpiękniejszą dziewczynę na świecie, jest niesamowita" - zwierzał się w jednym z wywiadów.

Liam Payne i Cheryl Cole Joe Maher/FilmMagic Getty Images

Para rozstała się w dobrych relacjach. Liam i Cheryl wspólnie wychowywali syna

Pomimo tego, że wszystko wskazywało na brak problemów w związku Liama i Cheryl, niedługo po narodzinach syna para się rozstała. Oboje podkreślali, że decyzja o zakończeniu związku nie była dla nich łatwa. Payne jednak często wyjeżdżał i prowadził bujne życie towarzyskie, gdy Cole zajmowała się domem. Nie byli w stanie tak dalej funkcjonować, więc postanowili wychowywać syna osobno. Podkreślali wówczas, że "wciąż darzą się wzajemnie miłością jako rodzina".

"Cheryl jest najlepszą osobą do wspólnego wychowywania dziecka, jaką można sobie wyobrazić. Zero stresu. Mamy bardzo dobrą relację i spędzamy ze sobą dużo czasu na FaceTime" - mówił wokalista, podkreślając, że jego relacje z Cheryl poprawiły się po rozstaniu.

Liam Payne pozostał obecny w życiu swojego syna. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę w jego życiu odgrywa rodzicielstwo. W 2022 r., w rozmowie z czasopismem "People" przyznał, że stara się poświęcać Bearowi dużo czasu i tworzy z nim wiele wartościowych wspomnień. "Widzę go dwa, czasami trzy razy w tygodniu. Staram się poświęcać mu 100 procent swojego czasu, staram się wtedy nie siedzieć w telefonie ani nie kręcić się nigdzie indziej. Chcę dawać mu takie chwile. To ważne, bo on potrzebuje taty w swoim życiu. Cieszę się, że patrzy na mnie jak na superbohatera i mam nadzieję, że tak pozostanie" - zaznaczył wokalista.

Po rozstaniu z Cheryl Cole, Liam w dalszym ciągu szukał szczęśliwej miłości. Spotykał się m.in. z Naomi Campbell, a także Mayą Henry. W 2022 r. wszedł w związek z influencerką Kate Cassidy, z którą związany był aż do chwili obecnej.

