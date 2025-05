"7.05.2025 r. Adam znany jako Młody Kruk, z którym dopiero co tworzyliśmy utwór i vloga, niespodziewanie odszedł. Mimo nieuleczalnej choroby był przykładem osoby pełnej pasji, mimo kłód rzucanych pod nogi od dziecka, mógłby nam wszystkim pokazać jak żyć pełnią życia. Wielka strata" - czytamy.

"W studiu była bardzo fajna, luźna i zabawna atmosfera. Chłopaki otworzyli mi głowę i dali poczucie, że mam autentyczny głos i styl. Do końca życia będę Wam wdzięczny, chłopaki. Za to, że mi odpowiedzieliście na wiadomość i że zorganizowaliście mi sesję w studiu. Że ogarnęliście mi dojazd do warszawy. Zrobiliśmy mega dobry [...] numer" - pisał Młody Kruk w poście na Instagamie.