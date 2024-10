Śledczy ocenili, że artysta odniósł aż 25 urazów . Na jego ciele nie znaleziono obrażeń, które sugerowałyby udział osób trzecich w zdarzeniu . Prokuratura wyjawiła, że nie przyjął on "odruchowej postawy obronnej", co oznacza, że mógł być "w stanie całkowitej lub częściowej utraty przytomności".

Liam Payne zdobył światową sławę za sprawą brytyjskiego boysbandu One Direction. Gdy miał zaledwie 16 lat wziął udział w programie "X Factor" , w którym jurorzy połączyli go w grupę z Harrym Stylesem, Niallem Horanem, Zaynem Malikiem oraz Louisem Tomlinsonem , tworząc swoisty fenomen. Tak powstałe One Direction prędko podbiło serca nastolatek z całego świata i pięło się na wyżyny popularności. Ich krótka, acz treściwa kariera, obejmowała pięć albumów studyjnych i kilka ogromnych tras koncertowych.

W 2015 r. z zespołu niespodziewanie odszedł Zayn Malik, a pozostali członkowie występowali razem jeszcze tylko do 2016 r. Później drogi wszystkich członków One Direction się rozeszły - z początku zapowiadali, że robią sobie kilkunastomiesięczną przerwę, jednak ostatecznie każdy z nich skupił się na rozwijaniu kariery solowej.

Liam Payne w swoim projekcie solowym wydał wiele singli, a w 2019 r. wreszcie ukazała się jego debiutancka płyta - "LP1". Do jego największych przebojów można zaliczyć współpracę z niemieckim DJ-em, Zeddem, zatytułowaną "Get Low", a także przebój "Strip That Down", do którego swój fragment dograł Quavo.