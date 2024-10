Nie żyje Liam Payne - wokalista, który dał się poznać szerszej publiczności za sprawą działalności w boysbandzie One Direction. 31-letni wokalista zmarł tragicznie w Argentynie. Jak podają media, piosenkarz wypadł z balkonu hotelowego, umiejscowionego na trzecim piętrze. Jego śmierć opłakują miliony fanów z całego świata, którzy wychowywali się na muzyce brytyjskiego boysbandu.

Liam Payne dołączył do zespołu One Direction za sprawą udziału w brytyjskiej wersji programu "X Factor". To tam jurorzy połączyli go z Zaynem Malikiem, Louisem Tomlinsonem, Harrym Stylesem i Niallem Horanem, tworząc z piątki nastoletnich solistów śpiewającą grupę. Boysband prędko zyskał uznanie wśród fanów i chociaż udało im się zająć jedynie trzecie miejsce w talent-show, ich chwytliwe przeboje stały się popularne na całym świecie.

Kariera muzyków zaczęła rozwijać się w szaleńczym tempie - mówiło się nawet o zjawisku "One Direction Infection" - lecz nastoletni chłopcy zawsze mogli liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych na rynku muzycznym. Liam Payne spotkał na swojej drodze do sukcesu osoby, które doceniały jego twórczość, wspierały go i przede wszystkim pomagały, aby popularność go nie przygniotła. Dziś - w obliczu wielkiej tragedii - wielu przyjaciół z branży żegna muzyka, publikując w sieci poruszające wpisy.

Znani wokaliści żegnają kolegę z branży. Za Liamem Paynem będzie tęskniło wielu muzyków

Jednym ze znanych gwiazdorów, którzy mieli szansę współpracować z Liamem w trakcie jego kariery, był amerykański piosenkarz Charlie Puth, znany m.in. z przeboju "Attention" czy duetu z Seleną Gomez "We Don’t Talk Anymore". Po śmierci byłego członka One Direction artysta opublikował w swojej instagramowej relacji poruszające słowa. "Jestem teraz w szoku. Liam zawsze był dla mnie tak miły. Był jednym z pierwszych artystów, z którymi miałem okazję pracować. Nie wierzę, że już go nie ma... Jestem teraz tak smutny. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy.

Poruszającym wpisem w sieci podzielił się również Olly Murs. Angielski kompozytor i piosenkarz był finalistą szóstej edycji brytyjskiego "X Factora" i - podobnie jak Liam - zawdzięcza programowi start swojej kariery. We wpisie pożegnał zmarłego piosenkarza, wspominając czasy, gdy mieli okazję spotkać się za kulisami programu, a także razem ruszyć w trasę koncertową. "Te wieści są dewastujące, nie mam słów. Zawsze się razem śmialiśmy, gdy się widzieliśmy. (...) Liam miał te same pasje, co ja i te same marzenia, więc świadomość, że odszedł tak młodo bardzo mnie uderza. Jestem załamany i współczuję jego rodzinie oraz oczywiście jego synowi Bearowi, który stracił ojca. Myślę o nich" - napisał wokalista.

Rozwiń

Liam Payne - gdy kariera One Direction prężnie się rozwijała - miał okazję współpracować w studio nagraniowym z Tomem Fletcherem, członkiem popularnego gitarowego zespołu McFly. Artyści pisali wspólnie piosenki na potrzeby kilku albumów boysbandu. Muzyk mocno odczuł odejście Liama i pożegnał go na swoim Instagramie. "Co za straszne wieści odnośnie Liama. Jestem tak smutny. Myślami i sercem jestem z jego rodziną i przyjaciółmi" - czytamy.

Wokalistę pożegnał jeszcze jeden członek zespołu McFly - Dougie Poynter. "Bardzo zasmuciła mnie wiadomość o Liamie. Moje myśli są przy jego rodzinie i przyjaciołach" - wyznał.

Znany niemiecki DJ i producent muzyczny, Zedd, również uhonorował Liama wpisem w mediach społecznościowych. Miał okazję współpracować z wokalistą przy piosence "Get Low", wydanej jako jego solowy materiał. Piosenka obecnie ma ponad 200 milionów odtworzeń w serwisie Spotify i należy do tych najpopularniejszych z całej dyskografii Payne'a. DJ opublikował serię wspólnych zdjęć z Liamem i podpisał post wymownym emotikonem złamanego serca.

Rozwiń

Amerykańska modelka i aktorka, Paris Hilton, także podzieliła się z internautami swoim smutkiem po śmierci Liama. "Bardzo smutna wiadomość o śmierci Liama. Przesyłam wyrazy współczucia i kondolencje jego rodzinie oraz bliskim. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu" - czytamy na portalu X.

Poruszający wpis w sieci zamieścił także jeden z członków zespołu The Wanted - Max George - który swego czasu uznawany był za główną konkurencję dla rozwijającego się fenomenu One Direction. "Czuję się zdewastowany. Liam był bardzo wspierający podczas najtrudniejszych chwil w moim życiu. Myślami jestem z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, w tym okropnym czasie. Spoczywaj w pokoju, Liam".

Mama Harry'ego Stylesa i brat Nialla Horana żegnają zmarłego Liama Payne'a

Zmarłego piosenkarza pożegnali członkowie rodzin jego przyjaciół z zespołu One Direction. Mama Harry’ego Stylesa opublikowała w mediach społecznościowych grafikę złamanego serca, którą podpisała jedynie kilkoma poruszającymi słowami. "To był tylko chłopiec..." - czytamy we wpisie. Do wspominania Liama dołączył także brat Nialla Horana, Greg, który opublikował obszerny post. "Powiedzieć, że mam złamane serce, to za mało. (...) Zawsze będziemy za tobą tęsknić, Liam. Nie potrafię opisać słowami, jak bardzo chcę przytulić mojego brata i zaopiekować się nim, zwłaszcza teraz, kiedy cały świat pokazuje wspomnienia - twoje, jego i pozostałych chłopaków" - czytamy na Instagramie.

Rozwiń

Wiele osób miało wkład w tak pokaźny sukces One Direction. Współpracownicy z przygnębieniem wspominają Liama

Osoby, które współpracowały z Liamem oraz pozostałymi członkami One Direction przy światowych trasach koncertowych, sesjach w studio nagraniowym i wszystkich innych zadaniach, związanych z ich karierą, również opłakują odejście Liama. "Mam nadzieję, że wszyscy się trzymacie. Wysyłam wam dużo miłości" - napisała do fanów fryzjerka One Direction, Lou Teasdale.

"Naprawdę nie ma takich słów, którymi mógłbym opisać, jak wielka jest to tragedia. RIP Liam" - wyznał producent i inżynier dźwięku, John Delf, publikując przy tym zdjęcie Liama z kolegą z zespołu, Louisem Tomlinsonem.

"Te wiadomości złamały mi serce. Modlę się za rodzinę Liama i wszystkich, którzy go kochali czy znali. Niektóre z moich ulubionych wspomnień powstały dzięki temu facetowi. Nie mam słów" - czytamy we wpisie Josha Devine'a, perkusisty występującego w przeszłości z One Direction na trasie koncertowej.

"To wydaje się takie surrealistyczne. Wciąż próbuję to wszystko ogarnąć. Myślami jestem z rodziną Liama w tym momencie" - napisał gitarzysta boysbandu, Dan Richards.

Zaskakujące wyznanie Kuby Badacha w "The Voice of Poland" TVP