Liam Payne nie żyje. Były wokalista One Direction miał 31 lat

Służby medyczne zjawiły się przed hotelem po siedmiu minutach od zgłoszenia. Potwierdzili śmierć mężczyzny i zidentyfikowali go jako byłego wokalistę zespołu One Direction. Payne przebywał w Argentynie, ponieważ miał się tam odbyć koncert Nialla Horana.



W ubiegłym roku w sierpniu były członek zespołu One Direction musiał odwołać zaplanowane koncerty w Ameryce Południowej z powodu ostrej infekcji nerek. Jak się właśnie okazało, stan zdrowia piosenkarza znów pogorszył we wrześniu. Liam Payne został przewieziony na ostry dyżur z powodu silnych dolegliwości bólowych.



Po rozpadzie One Direction, który nastąpił w 2015 roku, piosenkarz zajął się karierą solową. Rok później podpisał on kontrakt z wytwórnią Republic Records. Pod koniec 2019 roku ukazał się jego debiutancki album "LP1". Odwołane w ubiegłym roku tournée po Ameryce Południowej miało być jego pierwszą solową trasą.