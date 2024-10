Wiadomość o śmierci Payne’a szybko obiegła media, zasmucając fanów na całym świecie. Szczególnie bolesne było to dla Argentyńczyków, gdzie artysta przebywał z wizytą. Towarzyszył mu inny członek One Direction, Niall Horan.

Na ulicy, tuż obok hotelu, w którym doszło do tragedii, zebrały się tłumy zrozpaczonych fanów. Niektórzy stali w ciszy, wpatrując się w zamknięte okna hotelu, inni obejmowali się, próbując znaleźć ukojenie w towarzystwie osób, które dzieliły miłość do muzyki One Direction.