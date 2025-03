"Ja miałem takie troszeczkę zero-jedynkowe podejście do niego. On mówi: 'To co teraz będzie?', a ja na to: 'Teraz będziesz walczył'. 'A co będzie później?'. 'Później pojedziemy do domu'. No i chwilę to potrwało i faktycznie walczył i wygrał" - opowiadał z kolei tata 13-latka. "Teraz on spełnia marzenia. Staramy się mu to umożliwić w taki sposób, jaki on chciałby ten czas spędzić. Więc jeśli on mówi, że chce śpiewać, to staramy się mu to umożliwić. On nie liczy, żeby być pierwszym. On po prostu to lubi i chce się w tym sprawdzić w jakiś sposób" - dodał.