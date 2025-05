Open'er Festivalto jeden z najpopularniejszych muzycznych festiwali w Polsce. Co roku na wydarzenie przybywają tysiące miłośników alternatywnych, rockowych, elektronicznych, hip-hopowych i popowych brzmień z całej Polski, a nawet zza granicy. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 2-5 lipca, tradycyjnie na Lotnisku Gdynia-Kosakowo.

Organizatorzy do tej pory ogłosili już niemalże wszystkich headlinerów. Pierwszego dnia główną gwiazdą imprezy będzie zespół Massive Attack, trzeciego dnia Orange Main Stage rozgrzeje Muse, a w sobotni wieczór to Linkin Park z nową wokalistką skradnie całe show. Posiadacze biletów na festiwal z niecierpliwością czekali na ogłoszenie ostatniego z headlinerów, aż wreszcie ich błagania zostały wysłuchane.

"Future headlinerem Open’era '25! Legend! A 2024 to absolutna TOPka - pierwszy raper w historii, którego wszystkie 3 albumy wydane w ciągu jednego roku zostały nr 1 w USA. Widzimy się 3 lipca!" - czytamy w ogłoszeniu organizatorów festiwalu.

Kim jest Future? Raper został ostatnim headlinerem tegorocznego Open'era

Future to amerykański raper, którego nazwisko doskonale znane jest miłośnikom światowego hip-hopu. Uznawany jest za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów na współczesnej scenie trapowej. Znany jest przede wszystkim z melodyjnego autotune'u, mrocznych tekstów piosenek i melancholijnego brzmienia. Choć zadebiutował w 2012 r., wciąż regularnie wydaje albumy, które niosą się szerokim echem w świecie hip-hopu. Inspiruje tym samym inne wielkie gwiazdy gatunku, takie jak Travis Scott, Lil Uzi Vert, Juice WRLD czy Young Thug.

Jak internauci zareagowali na nowe ogłoszenie? Posiadacze biletów na festiwal są wyraźnie podzieleni

Nowe ogłoszenie Open'era wywołało falę komentarzy na Facebooku i Instagramie. Potencjalni uczestnicy festiwalu w znacznej części zadowoleni są z obecności Future w line-upie. "No i klasa", "W końcu fajne ogłoszenie", "Jazda", "No to jednak jadę", "Jest dobrze, powoli do przodu z tymi ogłoszeniami", "Open'er dowiózł. Trapujemy wszyscy razem", "Fiu fiu fiu", "Dzięki Open'er. Teraz zostałem zmuszony do wydania tysiąca złotych" - czytamy.

Część osób wyraziła jednak swoje wielkie rozczarowanie. W komentarzach na profilach społecznościowych festiwalu od dawna bowiem pojawiają się prośby o popowe gwiazdy. Wielu posiadaczy biletów liczyło na to, że organizatorzy ogłoszą Sabrinę Carpenter jako kolejną headlinerkę. "Szału nie ma", "Dobre zespoły już ogłoszone, to teraz czas na rap...", "No to nie jest nasza wymarzona blondyna…", "Chyba żart", "A ten skąd?" - piszą zawiedzeni internauci.

Znaczna część miłośników ogłoszonego rapera zauważyła, że artysta o wiele lepiej wpasowałby się w line-up innej polskiej imprezy. "Oddajcie go na Clouta", "Szkoda, że nie na Cloutcie" - tego typu komentarze mnożą się pod wpisem Open'era.

Kto wystąpi na Open'er Festivalu 2025? Tak prezentuje się dotychczas skomponowany line-up

Do tej pory organizatorzy Open'era zapowiedzieli występy m.in. niezwykle teatralnej RAYE, popularnego duetu Justice, tajemniczej FKA Twigs, rockowej St. Vincent, wzruszającej tekściarki Gracie Abrams, popowej supergwiazdy Camili Cabello, Jorji Smith, Loli Young, Doechii, Davida Kushnera, Caribou, Mother Mother czy Maribou State.

Ile kosztują bilety na Open'er Festival?

Regular tickets dostępne w sprzedaży będą do 10 czerwca 2025 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Karnet 4 dni - 1089 zł

Karnet weekendowy (piątek + sobota) - 799 zł

Bilet jednodniowy - 519 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1359 zł

Karnet weekendowy (piątek + sobota) + pole namiotowe - 979 zł

Do podanych cen należy doliczyć koszt obsługi (opłata serwisowa): +5%.

