Donatan to popularny polski producent muzyczny. Uznanie szerszej publiczności zyskał w 2013 r., kiedy to stworzył głośny duet z Cleo, zatytułowany "My Słowanie". Piosenka, łącząca folklor i nowoczesne brzmienia, prędko podbiła rozgłośnie radiowe, a już rok później doprowadziła producenta i wokalistkę na prestiżowy konkurs Eurowizji. Tam duet uzyskał jeden z najlepszych wyników w historii Polskich reprezentantów. Cleo i Donatan zajeli bowiem 14. miejsce w finale, a w głosowaniu widzów uplasowali się w pierwszej piątce.

Zaczynali razem. Cleo podarowała Donatanowi wyjątkowy prezent

Jeszcze zanim Donatan dotarł na Eurowizję, Polacy usłyszeli o nim dzięki albumowi "Równonoc. Słowiańska dusza". Był to projekt, który miał dla producenta ogromne znaczenie, o czym doskonale wie Cleo. Niedawno wokalistka sprezentowała mu symboliczną rzecz, nawiązującą do jego debiutu. "Radość bliskich jest bezcenna! Postanowiłam podarować Donowi malowniczy las, który dawno temu natchnął go do stworzenia płyty 'Równonoc', od której wszystko się zaczęło" - informowała kilka miesięcy temu Cleo.

Okazuje się, że podarunek był bardzo trafiony. Las, który Donatan dostał od Cleo, zainspirował go do dalszego tworzenia. Producent postanowił wrócić do swojego debiutanckiego projektu i stworzyć jego kontynuację. "Cieszy mnie bardzo, że prezent okazał się trafiony. Równonocowy las natchnął Dona i wprowadził w jego życie czas dla muzyki i samego siebie. Muzyka gra w nim cały czas, tylko potrzebna była chwila, by ją usłyszeć" - przekazała piosenkarka.

Donatan szykuje drugą część projektu "Równonoc". Fani nie kryją ekscytacji

Donatan oficjalnie ogłosił, że już niedługo odda w ręce słuchaczy drugą część "Równonocy". Jego fani zareagowali bardzo entuzjastycznie, za co producent podziękował w mediach społecznościowych. Jednocześnie uchylił rąbka tajemnicy, zdradzając, że duża część materiału jest już całkowicie gotowa. "Miło mi, że informacja o drugiej części 'Równonocy' wywołała takie poruszenie. Cieszą mnie odzew i wiadomości, które dostaję od artystów z branży i starych znajomych. Projekt jest zrealizowany w 70% i szukam jeszcze inspiracji na dokończenie wszystkich utworów" - czytamy na Instagramie Donatana.

Donatan dużo zawdzięcza Cleo. Oficjalnie jej podziękował

Producent nie zapomniał także podziękować Cleo. Artystka miała ogromny udział w projekcie i pomogła Donatanowi powrócić myślami do 'Równonocy'. To dzięki niej pojawił się pomysł stworzenia kontynuacji. "Chciałbym bardzo podziękować Cleo, która namówiła... a wręcz zmusiła mnie do tego, abym pracował nad nową 'Równonocą' jako formą walki z moją apatią i pracoholizmem" - napisał szczerze Donatan.

