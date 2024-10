Wielki przebój Budki Suflera wywołał zaskakujące reakcje fanów. Zrobiło się groźnie

"On był postacią charyzmatyczną, niezwykłą, najprawdziwszym artystą estradowym. Był tak wiarygodny w tym, co robił, że nie sposób było go nie lubić. Miał dar nawiązywania kontaktu z publicznością. Po trzech pierwszych minutach, niezależnie czy było to kilkadziesiąt, czy kilkaset osób, stawał się ich przyjacielem" - wspominał po śmierci Czystawa perkusista i menedżer Budki - Tomasz Zeliszewski.