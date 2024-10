Eminem przygotowuje się do nowej roli w życiu — zostanie dziadkiem. Jego córka, Hailie Jade, ogłosiła radosną nowinę w wyjątkowy sposób - informację przekazano w nowym teledysku Eminema do piosenki "Temporary".



Teledysk, wydany 3 października, to emocjonalna kompilacja rodzinnych nagrań, na których widać Hailie Jade od najmłodszych lat. Pod koniec wideo raper dowiaduje się, że jego córka spodziewa się swojego pierwszego dziecka ze swoim mężem Evanem McClintockiem. W tym momencie Hailie wręcza ojcu niebieską koszulkę futbolową z napisem "Grandpa" i numerem 1, a także zdjęcie z sonogramu. Reakcja Eminema mówi wszystko - łzy w oczach, ukazują ogromne wzruszenie i radość z tej niespodzianki.