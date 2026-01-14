Quebonafide zaskoczył maturzystów. Niespodziewana wizyta rapera na studniówce

Kuba Grabowski, znany jako Quebonafide, pojawił się na studniówce ubrany w klasyczny, czarno-biały garnitur z krawatem. Zamiast skupiać na sobie uwagę, wtopił się w tłum maturzystów. Rozmawiał z uczniami i nauczycielami, zasiadał przy stołach i chętnie pozował do wspólnych zdjęć. Według relacji uczestników nie próbował przejmować roli gwiazdy wieczoru. Studniówka pozostała przede wszystkim świętem młodzieży kończącej szkołę średnią.

Nagrania z wydarzenia szybko trafiły do sieci i niemal natychmiast zaczęły krążyć na Instagramie i TikToku. Internauci zwracali uwagę nie tylko na samą obecność artysty, lecz także na jego naturalne zachowanie i brak dystansu.

Dlaczego Quebonafide pojawił się w Suwałkach?

Wizyta Quebonafide w Suwałkach miała swoje tło. Raper przebywał w mieście w związku z udziałem w 23. Mikołajkowym Turnieju im. Tomka Godlewskiego, w którym brał udział razem z zespołem Mazur Radzymin. To właśnie przy okazji tego wydarzenia zdecydował się zajrzeć na studniówkę.

Towarzyszył mu Krzysztof, znany jako Krzy Krzysztof, przyjaciel i hypeman artysty. To on opublikował wideo dokumentujące wizytę, pokazując rapera wśród maturzystów i podczas rozmów z uczestnikami balu. Materiał szybko zebrał tysiące reakcji i komentarzy.

Studniówki z udziałem gwiazd. Trend czy wyjątek?

Obecność znanych osób na studniówkach przestaje być absolutną rzadkością. Media społecznościowe przyzwyczaiły odbiorców do nietypowych wyzwań i obietnic opartych na liczbie polubień. W ubiegłych miesiącach głośno było choćby o Julii Żugaj, która zobowiązała się towarzyszyć jednemu z fanów na studniówce po osiągnięciu miliona lajków.

Mimo to pojawienie się Quebonafide trudno uznać za element internetowego trendu. Jak podkreślali komentujący, zobaczenie rapera tej klasy na własnej studniówce raczej nie należało do realnych scenariuszy. Tym bardziej że artysta nie promował w ten sposób żadnego projektu i nie wykorzystywał wydarzenia medialnie.

Artysta w centrum zainteresowania także poza muzyką

Quebonafide od miesięcy pozostaje jedną z najbardziej komentowanych postaci polskiej sceny muzycznej. W ubiegłym roku ogromne zainteresowanie wzbudziły jego dwa koncerty na Stadionie Narodowym, które potwierdziły jego status jednego z najważniejszych artystów rapowych w kraju.

Spore emocje wywołuje również jego życie prywatne. Media chętnie pisały o jego relacji z Martyną Byczkowską, aktorką znaną m.in. z serialu "1670". W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim raper mówił otwarcie o swoich planach na przyszłość:

"Widzę dzieciaczki na pewno, mamy pięknego nowego psa z Martyną i myślę, że to będzie moja małżonka, takie mam przeczucie. I to z nią będziemy sobie budowali coś fajnego".

Dla uczniów z Suwałk studniówka i tak była symbolicznym momentem zamykającym jeden etap życia. Niespodziewana wizyta Quebonafide nie zmieniła charakteru wydarzenia, ale bez wątpienia dodała mu wyjątkowego kontekstu.

