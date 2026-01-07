Przełomowy moment w karierze Malika Montany. To wyróżnienie spotyka największych artystów

Madison Square Garden od dekad pozostaje symbolem globalnego sukcesu. To tutaj swoje koncertowe rekordy bili najwięksi, od Madonny i Jay-Z po Drake'a i Beyoncé. Obecność Malika Montany w tym miejscu, nawet w roli gościa specjalnego, jest wydarzeniem bez precedensu w historii polskiego rapu.

Występ odbędzie się podczas koncertu Mohameda Ramadana, artysty, który w świecie arabskim osiągnął status kultowy. To właśnie jego zaproszenie otworzyło polskiemu raperowi drzwi do nowojorskiej ikony.

Kim jest artysta, u boku którego wystąpi Malik Montana?

Mohamed Ramadan to egipski aktor, piosenkarz i performer, który od lat dominuje nie tylko listy przebojów, ale i popkulturową wyobraźnię Bliskiego Wschodu. Nazywany jest artystą numer jeden w Egipcie, a jego popularność sięga daleko poza region.

Na ekranie zaistniał dzięki produkcjom takim jak "El Khoroug", "Shad Agzaa" czy "Qalb El Asad". Równolegle rozwijał karierę muzyczną, zdobywając setki milionów odsłon i międzynarodowy rozgłos. W 2025 roku zapisał się w historii jako pierwszy egipski artysta zaproszony na festiwal Coachella. Jego sceniczny wizerunek, inspirowany m.in. symboliką starożytnego Egiptu, przyniósł mu także tytuł najbardziej stylowego artysty Afryki podczas nowojorskiego tygodnia mody.

Wyjątkowy moment w karierze Malika Montany

Dla Malika Montany nowojorski występ nie jest jedynie prestiżowym dodatkiem do kalendarza. To wyraźny sygnał, że jego twórczość funkcjonuje już poza lokalnym obiegiem. Od lat konsekwentnie rozwija międzynarodowe kontakty i łączy różne muzyczne światy, a pojawienie się na scenie Madison Square Garden stanowi symboliczne potwierdzenie tej drogi. Takie zaproszenia nie są dziełem przypadku. To efekt długofalowej obecności, rozpoznawalności i realnego zainteresowania poza Polską.

Kiedy odbędzie się koncert?

Koncert Mohameda Ramadana z udziałem Malika Montany odbędzie się 17 stycznia w Nowym Jorku. Bilety na wydarzenie są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Ticketmastera. Choć Malik Montana wystąpi jako gość, jego obecność w Madison Square Garden ma wymiar znacznie szerszy niż pojedynczy koncert. To kolejny dowód na to, że polscy artyści coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na światowej scenie, a granice rynku muzycznego stają się coraz bardziej umowne.

Alien i Majtis na Sylwestrowej Mocy Przebojów: "Jaramy się tymi wydarzeniami" [WYWIAD] INTERIA.PL