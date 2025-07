Nicki Minaj domaga się milionów dolarów od Jaya-Z. Padły mocne zarzuty

Nicki Minaj po raz kolejny znalazła się w centrum kontrowersji. Tym razem otwarcie oskarżyła Jaya-Z o niewywiązanie się z zobowiązań finansowych związanych z jej udziałami w serwisie streamingowym Tidal. Artystka twierdzi, że w ramach sprzedaży platformy w 2021 roku otrzymała zaledwie milion dolarów, mimo iż jej 3-procentowy udział miał być wart około 9 milionów.

Według wyliczeń raperki, biorąc pod uwagę niedopłaty i rosnące odsetki, Jay-Z jest jej winien od 100 do nawet 200 milionów dolarów. "#JayZ zadzwoń do mnie, żeby wyrównać dług karmiczny" - napisała Minaj w mediach społecznościowych. Jednocześnie zapowiedziała, że część uzyskanych środków przekaże na swoją fundację #StudentOfTheGame, wspierającą edukację jej fanów.

Choć podkreśliła, że nadal uznaje Jaya-Z za jednego z "Top 5" legend hip-hopu, raperka oczekuje natychmiastowego wyrównania długu. Ze strony Jaya-Z i jego firmy Roc Nation nie pojawił się na razie żaden komentarz.

Udział Nicki Minaj w rozwoju Tidala

Nicki Minaj była jedną z pierwszych artystek zaproszonych przez Jaya-Z do współpracy przy re-launchu Tidala w 2015 roku. W zamian za dostarczanie ekskluzywnych treści i działania promocyjne otrzymała 3% udziałów w platformie.

Gdy w 2021 roku Tidal został sprzedany firmie Square (obecnie Block) za kwotę 302 milionów dolarów, Minaj - jak twierdzi - dostała tylko milion dolarów. Uznała to za poważne niedoszacowanie jej wkładu i zaniżenie wartości należnych udziałów.

Megan Thee Stallion w centrum nowego konfliktu

Na napiętą sytuację wpływ ma także spór między Minaj a Megan Thee Stallion. Warto przypomnieć, że Megan jest obecnie reprezentowana przez Roc Nation - firmę Jaya-Z, co według Nicki stanowi dowód na osobistą niechęć rapera do niej samej, a także do Drake'a i Birdmana.

Drake i Kendrick Lamar: personalna wojna na oczach świata

W tle finansowych i osobistych rozgrywek Minaj rozgrywa się także otwarty konflikt między dwoma gigantami hip-hopu - Drake'iem i Kendrickiem Lamarem. W maju 2024 roku Lamar opublikował utwór "Not Like Us", w którym zarzucił Drake'owi poważne przewinienia. Ten odpowiedział własnym diss-trackiem "The Heart Part 6", w którym oskarżył otoczenie Kendricka o szerzenie nieprawdziwych informacji.

Spór szybko przeniósł się do sądu. Drake pozwał wytwórnię Universal Music Group za promocję utworu "Not Like Us", twierdząc, że stanowi on pomówienie.

Kulminacją napięcia była styczniowa gala Super Bowl LIX, podczas której Kendrick Lamar wystąpił jako główna gwiazda przerwy. Wybór artysty został zorganizowany przez Roc Nation we współpracy z NFL, co - według Minaj - było ciosem wymierzonym w Drake'a i Lil Wayne'a. Raperka otwarcie skrytykowała decyzję, sugerując, że Jay-Z aktywnie marginalizuje jej środowisko.

Kultura memów i społeczny werdykt

Eksperci zgodnie podkreślają, że utwór "Not Like Us" oraz ogromna liczba memów i komentarzy w internecie przechyliły szalę na korzyść Kendricka Lamara. Publiczność - zarówno ta hip-hopowa, jak i popowa - uznała go za zwycięzcę w tym konflikcie kulturowym.

Tymczasem Nicki Minaj nie zamierza ustępować - zarówno w walce o należne jej pieniądze, jak i w obronie swojej pozycji na szczycie sceny hip-hopowej.

