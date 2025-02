Steczkowska odpowiada na krytykę występu. Ma plan

Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2025 . Choć jej występ z utworem " Gaja " przekonał w preselekcjach blisko 40 proc. głosujących, nie brakowało też słów krytyki. Wokalistka 17 lutego gościła w studio Radio Zet , gdzie odniosła się do zarzutów niektórych widzów.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska odniosła się do krytyki występu na preselekcjach

Justyna Steczkowska w ciągu trzech minut na scenie zaprezentowała wszystko, co mogła - śpiewała, tańczyła, kręciła się wokół własnej osi, grała na skrzypcach, a nawet zawisła na chwilę w powietrzu. Jednym z zarzutów, jakie padły wobec efektownego występu gwiazdy jest jego chaotyczność - niektórzy uważają, że na korzyść Steczkowskiej byłoby skupienie się przede wszystkim na wokalu.

Wokalistka w rozmowie z Radio Zet oceniła, że Eurowizja rządzi się własnymi prawami i aby zrobić wrażenie, trzeba robić coś więcej, niż tylko śpiewać. Wygląda zatem na to, że nie planuje większych zmian w choreografii występu.

"Kochani. Właśnie wrażenie robi to, że skaczesz i śpiewasz i lecisz. Eurowizja nie jest zwykłym koncertem. Zwykłych koncertów mamy wszędzie wiele. Konkurs cieszy się tym, że to jest show, coś innego. Nie wystarczy mieć tylko dobry głos" - przyznała.

"Wiemy, co chcemy osiągnąć. Przede wszystkim bardzo dobrych wizualizacji, ale nie takich zwykłych, tylko stworzonych. Tam jest duża scena i musi to robić wrażenie. Mamy nawet na to pomysł, ale realizacja tego zajmie bardzo dużo czasu i potrzebujemy magików, bardzo zdolnych ludzi. Może jest firma, która chce się pokazać w tym?" - zaapelowała Steczkowska na antenie Radio Zet.