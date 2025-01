Justyna Steczkowska o występie na Eurowizji. "Nie chcę odcinać kuponów"

W polskich preselekcjach do Eurowizji 2025 będziemy mogli oglądać występ Justyny Steczkowskiej. Piosenkarka przyznała, że miała wątpliwości, czy zgłoszenie się do konkursu po raz kolejny jest dobrą decyzją. Wyjaśniła jednak, co sprawiło, że podjęła się tego zadania.