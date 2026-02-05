⁠Tak urządzili się Sławomir i Kajra. Kadry trafiły do sieci

Historia Sławomira i Kajry zaczęła się jeszcze w czasach studenckich w krakowskiej PWST. Początkowo byli jedynie znajomymi z uczelni, aż los połączył ich ponownie wiele lat później w Stanach Zjednoczonych. Kajra pracowała tam jako kelnerka, a Sławomir przyjechał na warsztaty artystyczne. Muzyk nie rozpoznał w niej Polki i zagadał po angielsku, zostawiając jej na pożegnanie napiwek w wysokości swojej tygodniowej pensji. Po tym spotkaniu zaczęli się przyjaźnić i utrzymywać kontakt na odległość. Gdy wrócili do Polski, wspólna praca w kabarecie szybko przerodziła się w coś więcej.

Przełomowym momentem była próba generalna, podczas której Sławomir zaśpiewał utwór "Cudowna dziewczyna". "Poczułam, jakby ktoś mi oczy otworzył. Poczułam, że to jest człowiek, z którym chce spędzić resztę życia" - wspominała Kajra w programie "Demakijaż".

W 2011 roku para wzięła ślub w górskiej miejscowości Koninki. Na uroczystości pojawiło się około 120 gości, wśród nich m.in. Joanna Kulig czy Paweł Domagała z Zuzą Grabowską. Wesele trwało aż siedem dni.

Jak wygląda dom Sławomira i Kajry?

Choć Sławomir i Kajra bardzo chronią swoją prywatność, od czasu do czasu pokazują fragmenty domu w mediach społecznościowych. Z udostępnianych kadrów widać, że ich warszawska willa urządzona jest w nowoczesnym, minimalistycznym stylu.

We wnętrzach dominuje biel oraz jasne odcienie ścian. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w domu jest przedpokój. To właśnie tam znajduje się charakterystyczny niebieski mebel do siedzenia oraz ściana z lustrzanymi szafami, w których Kajra często robi selfie. Obok widać przestronne schody oraz jasny korytarz ozdobiony obrazami.

Wnętrza doświetlają wysokie okna, a na podłogach dominują klasyczne brązowe panele. Całość uzupełniają niewielkie stoliki i szafki, które nadają przestrzeni eleganckiego, ale przytulnego charakteru.

Ogród jako miejsce odpoczynku po trasach koncertowych

Rodzina chętnie pokazuje również otoczenie domu. W ogrodzie nie brakuje zieleni, drzew, krzewów i kwiatów. Ważnym elementem przestrzeni jest zadaszony taras, który pełni funkcję strefy wypoczynkowej. To tam artyści spędzają czas z bliskimi i synem Kordianem. Jak podkreśla Kajra, to właśnie dom stał się dla nich miejscem regeneracji po intensywnej pracy.

Nawet zgodne małżeństwo ma swoje burze

Choć uchodzą za bardzo zgrany duet, nie ukrywają, że zdarzają im się sprzeczki. W rozmowie z Plejadą Kajra przyznała, że ich temperamenty mocno się różnią.

"Sławomir jest bardzo spokojny, bardzo stonowany. (...) Za to ja absolutnie nie uznaję cichych dni. Jak są ciche dni, to dla mnie jest raczej po związku. Jeżeli cokolwiek mi się nie podoba, to mówię od razu i bardzo głośno. Sąsiedzi też słyszą, oni muszą dużo znosić".

Mimo różnic, wspólna przestrzeń i rodzinny rytm pozwalają im utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

