⁠Tak urządzili się Sławomir i Kajra. Kadry trafiły do sieci

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Sławomir i Kajra od lat tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie. Choć na scenie są energiczni i ekspresyjni, prywatnie stawiają na spokój i domowe zacisze. Rzadko pokazują swoją codzienność, ale zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych zdradzają, jak wygląda ich przestrzeń do życia. Nowoczesna willa w Warszawie łączy minimalizm z elegancją, a dla artystów stała się miejscem, w którym naprawdę mogą odetchnąć.

Uśmiechnięta kobieta i mężczyzna w błyszczących kreacjach stoją razem na tle dekoracji w kolorach złota i srebra.
Sławomir i Kajra rzadko pokazują swój domArtur ZawadzkiEast News

Historia Sławomira i Kajry zaczęła się jeszcze w czasach studenckich w krakowskiej PWST. Początkowo byli jedynie znajomymi z uczelni, aż los połączył ich ponownie wiele lat później w Stanach Zjednoczonych. Kajra pracowała tam jako kelnerka, a Sławomir przyjechał na warsztaty artystyczne. Muzyk nie rozpoznał w niej Polki i zagadał po angielsku, zostawiając jej na pożegnanie napiwek w wysokości swojej tygodniowej pensji. Po tym spotkaniu zaczęli się przyjaźnić i utrzymywać kontakt na odległość. Gdy wrócili do Polski, wspólna praca w kabarecie szybko przerodziła się w coś więcej.

Zobacz również:

"Disco Star"!
Disco polo

Jurorzy show Polsatu przesłuchali ostatnich uczestników. Kto przeszedł do półfinałów?

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

Przełomowym momentem była próba generalna, podczas której Sławomir zaśpiewał utwór "Cudowna dziewczyna". "Poczułam, jakby ktoś mi oczy otworzył. Poczułam, że to jest człowiek, z którym chce spędzić resztę życia" - wspominała Kajra w programie "Demakijaż".

W 2011 roku para wzięła ślub w górskiej miejscowości Koninki. Na uroczystości pojawiło się około 120 gości, wśród nich m.in. Joanna Kulig czy Paweł Domagała z Zuzą Grabowską. Wesele trwało aż siedem dni.

Jak wygląda dom Sławomira i Kajry?

Choć Sławomir i Kajra bardzo chronią swoją prywatność, od czasu do czasu pokazują fragmenty domu w mediach społecznościowych. Z udostępnianych kadrów widać, że ich warszawska willa urządzona jest w nowoczesnym, minimalistycznym stylu.

Para elegancko ubranych osób pozuje na tle ścianki podczas wydarzenia, kobieta w błyszczącej sukni obok mężczyzny w garniturze w jasnym kolorze z wzorem, wokół rozmieszczone są trzy okrągłe kadry z inną kobietą wykonującą codzienne czynności, w tym sie...
Kadry z domu Sławomira i KajryVIPHOTO/ Instagram:@superkajraEast News

We wnętrzach dominuje biel oraz jasne odcienie ścian. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w domu jest przedpokój. To właśnie tam znajduje się charakterystyczny niebieski mebel do siedzenia oraz ściana z lustrzanymi szafami, w których Kajra często robi selfie. Obok widać przestronne schody oraz jasny korytarz ozdobiony obrazami.

Wnętrza doświetlają wysokie okna, a na podłogach dominują klasyczne brązowe panele. Całość uzupełniają niewielkie stoliki i szafki, które nadają przestrzeni eleganckiego, ale przytulnego charakteru.

Para ubrana w eleganckie wieczorowe stroje pozuje na tle ciemnej ścianki. Kobieta w złotej sukni z głębokim dekoltem, mężczyzna w jasnym, błyszczącym garniturze ze wzorem oraz z muszką. W okrągłych wstawkach widoczny stos czasopism obok wazonu z koloro...
Wnętrza domu Sławomira i KajryVIPHOTO/Instagram: @superkajraEast News

Ogród jako miejsce odpoczynku po trasach koncertowych

Rodzina chętnie pokazuje również otoczenie domu. W ogrodzie nie brakuje zieleni, drzew, krzewów i kwiatów. Ważnym elementem przestrzeni jest zadaszony taras, który pełni funkcję strefy wypoczynkowej. To tam artyści spędzają czas z bliskimi i synem Kordianem. Jak podkreśla Kajra, to właśnie dom stał się dla nich miejscem regeneracji po intensywnej pracy.

Para ubrana w eleganckie, złote stroje pozuje razem na tle ciemnej ścianki eventowej. W lewym górnym rogu umieszczono wstawkę przedstawiającą aranżację kwiatową z żółtymi dekoracjami i różnymi roślinami.
Ogród Sławomira i KajryVIPHOTO/Instagram: @superkajraEast News

Nawet zgodne małżeństwo ma swoje burze

Choć uchodzą za bardzo zgrany duet, nie ukrywają, że zdarzają im się sprzeczki. W rozmowie z Plejadą Kajra przyznała, że ich temperamenty mocno się różnią.

"Sławomir jest bardzo spokojny, bardzo stonowany. (...) Za to ja absolutnie nie uznaję cichych dni. Jak są ciche dni, to dla mnie jest raczej po związku. Jeżeli cokolwiek mi się nie podoba, to mówię od razu i bardzo głośno. Sąsiedzi też słyszą, oni muszą dużo znosić".

Mimo różnic, wspólna przestrzeń i rodzinny rytm pozwalają im utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Majka Jeżowska w „The Voice Senior”: Taki był jej tatamateriały prasowe

Najnowsze