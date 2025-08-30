Skolim zdradza swoje nietypowe hobby. "To jest to, co kochałem"

Artysta przyznał w programie "halo tu Polsat", że miłość do łowienia ryb towarzyszy mu od najmłodszych lat. Pierwsze wyprawy nad wodę odbywał z rodziną - ojcem, babcią i wujkami. Do dziś pamięta emocje związane z wyciąganiem dużych okazów, w tym szczupaka czy sandacza o długości około 80 centymetrów.

"No, troszeczkę mniej miałem czasu w tym roku, nie będę ukrywał, ale jako dziecko, czy jeszcze jako nastolatek, parę lat temu, często bywałem na rybach. [...] W wędkowaniu, oprócz tych zdobyczy, uwielbiałem po prostu ten czas, klimat" - podkreślił Skolim.

Wspomnienia z dzieciństwa, które towarzyszą Skolimowi

Zapytany przez Agnieszkę Hyży, gdzie najbardziej lubi łowić, bez wahania wskazał na rzekę Bug. To właśnie tam spędził swoje dzieciństwo i pierwsze lata młodości.

"Jestem wychowany nad rzeką Bug na Podlasiu i to jest miejsce, gdzie spędzałem dzieciństwo. [...] Najbardziej kochałem ten klimat i całą kulturę wędkowania oraz osoby, które mnie wtedy otaczały" - wspominał.

Dla piosenkarza wędkarstwo to nie tylko sport, lecz także sposób na ucieczkę od codziennego zgiełku. Szczególnie ceni samotne, nocne wyprawy, podczas których może się wyciszyć i na chwilę odłączyć od intensywnego życia scenicznego. "Uwielbiałem to - cisza, spokój, namiot, to jest to, co kochałem. [...] Polecam każdemu, żeby taką noc sam ze sobą spędził" - dodał.

Rekordy Skolima i finał lata

Chociaż artysta z sentymentem wraca do wędkarskich wspomnień, obecnie jego życie wypełnia przede wszystkim muzyka. W sierpniu udało mu się ustanowić własny rekord - 66 koncertów w ciągu jednego miesiąca.

"Przyjechałem do was prosto z trasy, w tamtym roku zagrałem 458 koncertów, w tym roku ten rekord pobiję. Rok temu w sierpniu było 61 występów, w tym roku będzie 66" - mówił z dumą.

Ostatnim akcentem letniej trasy będzie "Magiczne Zakończenie Wakacji" w kieleckiej Kadzielni, które odbędzie się 31 sierpnia. Skolim wystąpi tam obok takich artystów jak Michael Patrick Kelly, Doda, Cleo, Smolasty, Blanka czy Golec uOrkiestra. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie Polsatu.

